俄停止合作 歐洲太空發射任務暫告斷炊

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署今天表示，歐洲對俄國太空總署實施制裁已破壞雙方合作關係，原本要為歐洲發射衛星的俄國火箭，將改為俄國企業發射或為友俄國家服務。

路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）接受中國的電視訪問表示，本應供歐洲發射但將做調整改變者計約10枚火箭。

羅戈辛說：「此時此刻，歐洲太空總署（ESA）和整個歐盟對（俄國）在烏克蘭的特別軍事行動抓狂，還制裁俄太空總署，我們認為進一步合作已不可能。」

國際間在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後祭出連串制裁，為俄國與西方的太空領域合作帶來顯著衝擊。

歐洲太空總署上週表示，已暫停與俄羅斯太空總署在「火星太空生物」探測計畫（ExoMars）的合作，這是一項在火星表面尋找生命跡象的任務。

英國衛星創投公司OneWeb在21日表示，原訂3月4日由俄羅斯在哈薩克貝康諾（Baikonur）發射場發射36枚衛星，因莫斯科在最後一刻叫停，他們已改和馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）簽約，送衛星進入太空軌道。

羅戈辛表示，唯有歐洲方面承認「是在他們自己手裡毀掉一切」，並和莫斯科坦誠對話溝通後，彼此的太空合作才有可能以某種形式恢復。

太空新聞網站Space.com指出，俄國暫停提供發射任務讓歐洲5具航天器無法進到太空軌道，包括一具用於搜尋暗物質的天文望遠鏡。歐洲太空總署還在設法另尋發射途徑。

歐洲的阿利安太空公司（Arianespace）在法屬圭亞那庫魯（Kourou）的發射任務，自2011年起用的一直是耐操好用的俄國聯合號（Soyuz）中型火箭。

俄國2月26日宣布暫停合作後，包括4月歐洲2枚伽利略（Galileo）導航系統的衛星、明年的氣候監控衛星Earthcare及歐幾里得（Euclid）天文望遠鏡發射，都受到殃及。

歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示，他們將回到仰賴成本較高的自家織女星（Vega）或阿利安（Arianne）火箭，也會依個案與別的國家簽約發射任務。

但織女星系列酬載重量更大、最新的C型（Vega C）要5月底才首飛，延宕多年的阿利安6號（Ariane 6）重型火箭投入使用更是遙遙無期。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1110325