歐美懷疑中國暗助俄羅斯 馬克宏寧信北京欲止戰

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）西方國家正就俄羅斯入侵烏克蘭一事舉行峰會，在歐美懷疑中國可能襄助俄國的氣氛中，法國總統馬克宏今天說，他相信中國仍希望盡力阻止戰爭及避免任何可能加劇情勢的行動。

馬克宏（Emmanuel Macron）在七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）會議後告訴媒體，中國作為聯合國安全理事會成員和超級強權之一，只能充當調解緩和的力量，幫忙說服俄羅斯停止這場戰爭。

他說：「我願意相信中國（的作為）會與它的領土主權觀點一致，繼續尋求阻止這場戰爭；我願意相信中國不會參與任何形式的（衝突）升級行動。」

但有美國媒體提到，歐盟官員懷疑中國可能已準備好提供半導體及其他技術硬體給俄羅斯，以減緩西方國家對俄國實施制裁所造成的衝擊。

美國官員也曾示警說，北京可能助俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）一臂之力；在美國總統拜登今天與北約、G7及歐盟盟國在布魯塞爾舉行峰會的討論中，中國對烏克蘭情勢的潛在影響力正是核心議題之一。

一名外交人士透露，在北約峰會中，各國普遍同意應阻止中國與俄羅斯走得太近，至於要如何做到，卻無共識。

中國和俄羅斯雙雙否認有要求或同意任何援助。一名歐盟官員也說，目前並無確鑿證據能支持歐盟的擔憂。

拜登在布魯塞爾記者會上說，北約及G7領袖討論要成立「一個檢視有誰在何處、何時、如何違反任何制裁措施的組織」，「我們會著手處理這件事」。

拜登還說，他上週在視訊會議中已向中國國家主席習近平表明，若中國向俄羅斯提供任何援助，將危及自身透過國際貿易來促進經濟成長的計畫。

中國駐美大使秦剛本月20日表示，中國會盡全力讓俄烏戰事降溫，北京也未運送「武器彈藥」給交戰任何一方。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天說，美國目前沒發現中國在這場戰爭中協助俄羅斯的跡象，但美國及盟國都會持續關注相關情勢發展。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110325