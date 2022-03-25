烏克蘭數位部長：網路韌性夠強 俄國無能癱瘓

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（中央社記者林育立柏林25日專電）俄國入侵一個月以來，烏克蘭總統澤倫斯基透過網路視訊向全球喊話，宣傳效果驚人。背後功臣科技部長費多羅夫表示，烏克蘭為強化網路韌性努力了2年多，現在俄國已無能癱瘓烏克蘭的網路。

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）年僅31歲，2019年出任時是烏克蘭最年輕的部長。2月24日俄國揮軍入侵烏克蘭，他立即號召全球駭客對俄羅斯進行網攻，烏克蘭的網路至今也保持暢通，成了抵抗俄軍進攻的關鍵。

身兼副總理的費多羅夫接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時表示，多年來烏克蘭致力提升網路安全，強化防禦網路攻擊的能力。俄軍一入侵，烏克蘭立即反守為攻，國內外成千上萬的企業、專家和志願者齊心協力。

費多羅夫不願透露太多執行面的細節，不過指出攻擊對象包括俄國的銀行和國營媒體，對方的資料庫也被曝光，連俄方也承認這是有史以來面臨的最大規模網攻。

俄軍侵略一個月以來，烏克蘭的網路始終維持暢通，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等官員透過視訊向全球喊話，宣傳效果驚人。

費多羅夫說，烏克蘭用了2年半的時間，努力透過備份和在世界各地建立資料庫等方式，打造具強大韌性的網路系統。戰爭爆發以來，數以百計的中小型網路業者也冒生命危險，努力維持網路運作，目前可確定俄國沒有能力癱瘓如此先進的數位基礎建設。

美國SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）提供的星鏈（Starlink）服務也扮演關鍵角色。費多羅夫說，現在烏克蘭的寬頻覆蓋率達9成，當出現大規模停電、位置過於偏遠、或為了維繫醫院等關鍵基礎設施運作時，星鏈可派上用場。

對於俄羅斯散布大量假訊息和造假圖像，企圖擾亂民心，費多羅夫認為，無數的烏克蘭人在網路上傳遞戰爭的真相，這比發假訊息的網軍更強大。烏克蘭還在社群平台上有針對性的刊登定向廣告（targeted ads），讓更多俄羅斯人民知道真相。

費多羅夫指出，現在俄羅斯已經有許多記者、科技業人士、軟體工程師等菁英出走，封鎖網路也讓俄羅斯倒退30年。

他預期，俄羅斯的經濟和社會危機再繼續惡化下去，遲早會出現轉捩點，到時因恐懼而保持沉默的人民就會開始行動，向政府表達不滿。（編輯：黃自強）1110325