G7領袖警告俄國勿用化武 矢言追究蒲亭侵烏責任

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究蒲亭侵烏的責任。

綜合路透社與法新社報導，G7在會後聲明中表示：「我們將不遺餘力就這次侵略，追究（俄國）蒲亭（Vladimir Putin）總統、謀劃者和支持者的責任，包括白俄羅斯（總統）魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政權。」

G7強調，它們與俄國人民並無過節，該怪罪的是蒲亭及支持他入侵烏克蘭的人。

G7還說，它們將採取行動阻止被制裁的俄國個人和實體逃過懲罰，且已準備好採取進一步制裁措施。

G7領袖也在聲明中指出，各國都準備好接納來自烏克蘭的難民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天以視訊方式在布魯塞爾的G7峰會上露面，他說，「俄國在烏克蘭領土全面運用化學武器的威脅真實存在」。

澤倫斯基還說，基輔政府掌握的資訊指出，俄軍「在烏克蘭對和平民眾用過磷彈」。

另外在能源方面，G7領袖則呼籲油氣生產國要有責任感，增加產量來供應國際市場，還稱石油輸出國家組織（OPEC）得對此發揮作用。（譯者：楊昭彥）1110325