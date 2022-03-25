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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

美國宣布新制裁名單 俄羅斯最大銀行總裁在列

2022/3/25 14:43（3/25 15:04 更新）
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美國財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行總裁葛瑞夫（圖）。（圖取自維基共享資源；作者Kremlin.ru，CC BY 4.0）
美國財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行總裁葛瑞夫（圖）。（圖取自維基共享資源；作者Kremlin.ru，CC BY 4.0）
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（中央社布魯塞爾/華盛頓24日綜合外電報導）鑒於俄羅斯入侵烏克蘭沒有停歇跡象，美國今天加強對俄國施壓，針對俄國數十家國防企業、數以百計國會成員及俄國最大銀行總裁祭出新一波制裁。

路透社報導，美國財政部也在網站公布方針，警告涉及俄羅斯的黃金相關交易恐受美國當局懲處，此舉旨在阻止俄羅斯規避現有制裁。

一位不願具名的高階政府官員說：「我們這麼做的目的，是要有條不紊地取消俄羅斯曾作為國際經濟秩序參與者所享有的利益和特權。」

俄軍一個月前入侵烏克蘭以來，美國及其盟國已實施多輪制裁，目標包括俄國最大的幾間銀行和總統蒲亭（Vladimir Putin）。

美國財政部在一份聲明中說，新的制裁鎖定超過40家俄羅斯國防企業，包括國有的戰術飛彈公司（Tactical Missiles Corp）及相關28家企業，連同公司總經理在內一併制裁。

財政部表示，華府的行動與歐洲聯盟（EU）、英國和加拿大採取的類似措施一致。

財政部指出，這家已受到英國制裁打擊的俄羅斯國防公司，生產俄羅斯用於對付烏克蘭的海軍系統和武器，包括在俄軍攻勢中廣泛使用的高速空中導引飛彈Kh-31。

新名單上的其他公司包括俄羅斯軍用、民用和軍用直升機，以及無人機的彈藥製造商，財政部稱，這些無人機最初設計用於監視，但已被「重新利用」於攻擊烏克蘭軍隊。

財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院（Duma）328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫（Herman Gref）。財政部稱葛瑞夫與蒲亭關係密切。

這位官員說，美國已警告蒲亭，倘若入侵烏克蘭，將招致立即而嚴重的後果，如今他們已兌現這項威脅。這位官員指出，俄羅斯正面臨嚴重的通貨膨脹和經濟痛苦，將掉出世界前20大經濟體。

這名官員說：「俄羅斯在21世紀的競爭中很快將面臨思想、人才和技術的嚴重短缺，而蒲亭將面對他自己造成的戰略失敗。」（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110325

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