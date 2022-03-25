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烏克蘭稱向莫斯科換回10名軍人 俄軍入侵後首見

2022/3/25 04:25
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭政府今天宣布已與俄羅斯交換戰俘，並指這是莫斯科1個月前進軍烏克蘭後，雙方首次互相換回軍人。

法新社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在臉書（Facebook）寫道，「經澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）總統下令，（雙方）首度進行完整交換戰俘」，各換回10名軍人。

韋列舒克也提到，烏克蘭方面以在黑海港都敖德薩（Odessa）附近拯救的11名俄國民間水手，換回被莫斯科扣留的19名烏克蘭平民船員。

俄羅斯外交部本週稍早表示，自上月對烏克蘭發動攻勢後，莫斯科已換過兩次俘虜。

俄羅斯人權專員莫斯卡科瓦（Tatiana Moskalkova）21日表示，烏克蘭以9名俄羅斯戰俘，換回被俄方擄走的梅利托波爾市（Melitopol）市長。位於烏克蘭東南部的梅利托波爾市遭俄軍拿下。

韋列舒克23日證實換回梅利托波爾市長，但否認有其他俘虜交換行為。（譯者：楊昭彥）1110325

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