烏克蘭媒體：俄軍獲令須在5月9日前結束戰爭
2022/3/25 11:44（3/25 12:02 更新）
（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）今天在推特（Twitter）表示，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報，俄軍接到指令，戰爭必須在5月9日之前結束。
俄羅斯每年於5月9日「勝利日」（Victory Day）慶祝二戰時戰勝納粹德國。
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美國「新聞週刊」(Newsweek）提到，「勝利日」是慶祝納粹德國於1945年向蘇聯投降，是俄羅斯最重要的節日之一，許多學校放假、商家休息，全國各地還會舉行閱兵。對俄羅斯人來說，無論是過去或現在，「勝利日」都是別具意義的日子。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）反覆聲稱對烏克蘭發起軍事行動是為了「去納粹化」，即使並無證據顯示烏克蘭境內有大規模納粹活動，且烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110325
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