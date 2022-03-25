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人道救援烏克蘭 日本再捐一億美元

2022/3/25 16:22
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本首相岸田文雄赴比利時出席七大工業國集團（G7）領袖會議，他今天宣布，日本對烏克蘭及其周邊國家追加提供一億美元人道救援金，並對俄羅斯採取另一波經濟制裁措施。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯侵略烏克蘭，G7領袖會議為討論此事，在布魯塞爾召開緊急會議。岸田24日到25日出席會議。

有關烏克蘭的局勢，G7領袖會議表示，國際社會正站在動搖國際秩序根本的歷史歧路上，有必要團結合作堅決因應。

岸田表示，日本將追加提供一億美元的人道救援金以協助烏克蘭難民。先前日本政府已宣布提供烏克蘭一億美元的人道救援金，因此支援總額達2億美元。

一般認為，追加提供的援助金將用於烏克蘭國內、逃至波蘭等烏克蘭周邊國家的難民食糧取得、保健、醫療支援等。

有關對俄羅斯的制裁，日本政府考慮撤銷對俄羅斯在貿易上的「最惠國待遇」，國會正在準備修法事宜。

此外，為了因應俄羅斯企圖利用數位資產規避制裁，日本政府認為有必要加強金融面制裁，將俄羅斯81個與軍事有關的團體列為禁止出口的對象，並將俄羅斯總統蒲亭政權核心圈的部分財閥列為新一波制裁對象。

NHK報導說，岸田在G7領袖會議上報告日前他在印度首都新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）、在柬埔寨首都金邊與柬埔寨總理洪森（Hun Sen）舉行會談的結果。他還表明，身為G7唯一的亞洲與會國，日本將對在亞太地區築起俄羅斯包圍網做出貢獻。

岸田在會後對媒體表示，舉行這項G7實體領袖會議具有相當大的意義，會議上一致認為絕對不能容許俄羅斯的暴行，G7將主導堅決守護國際社會的秩序。

岸田還說，他在會議上報告即使俄羅斯宣布中斷與日本洽簽和平條約，日本的態度不退縮，今後仍會堅決因應。日本明年是G7的主席國，將與各國密切合作，領導國際因應俄羅斯的侵略暴行。

日本經濟新聞報導，日本政府內閣會議今天通過對俄羅斯追加制裁的決議，將造船廠、研究機構等81個團體列為全面禁止出口的對象。若加上先前已公布的49個團體，總計130團體，目的在與歐美同調，對俄羅斯的造船及軍事領域造成打擊。

日本政府也決定禁止出口寶石、美術品等奢侈品到俄羅斯，詳細品項最快下週決定。此外，日本政府把與蒲亭政權核心圈的財閥相關人士25人列為新一波制裁對象。（編輯：周永捷）1110325

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