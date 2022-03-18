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阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊
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日本接納烏克蘭難民 免保證人及COVID陰性證明

2022/3/18 11:52（3/18 12:33 更新）
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圖為烏克蘭札波羅熱一家孤兒院5日撤離200多名兒童。（路透社）
圖為烏克蘭札波羅熱一家孤兒院5日撤離200多名兒童。（路透社）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本內閣官房長官松野博一宣布，為靈活接納烏克蘭難民，今天起以特例方式允許在日本國內沒有親友保證人者也可入境，並將迅速核發難民簽證，也不需要COVID-19陰性證明。

日本產經新聞報導，日本政府召開因應俄羅斯入侵烏克蘭及接納難民措施的省廳聯絡調整會議時，松野宣布上述措施。

松野表示，難民入境送審所需文件也將大幅簡化，並允許由1名代表為多人申請入境，以加速審核速度。

至於日本目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情設有每日入境人數上限，松野說，將進行調整以免影響難民入境，難民也不需要提出COVID-19陰性證明書。

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此外，日本政府決定設專案小組，繼續研議對烏克蘭難民的援助措施，包括難民赴日後的食宿、日常生活援助，以及對有意長期留在日本者提供日語教學與職業訓練等。

日本政府統計，自從首相岸田文雄本月2日宣布接納烏克蘭難民後，至16日為止已接納73人，他們在日本都有親戚或友人。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110318

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