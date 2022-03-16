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開放住家收留烏克蘭人計畫 逾10萬英國人有興趣

2022/3/16 12:15（3/16 12:32 更新）
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烏克蘭札波羅熱一家孤兒院撤離200多名兒童，3月5日抵達利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。（路透社）
烏克蘭札波羅熱一家孤兒院撤離200多名兒童，3月5日抵達利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。（路透社）
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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國政府推出名為「讓烏克蘭人有個家」（Homes for Ukraine）的新計畫，首相強生今天表示，已有超過10萬名英國人表示有興趣收留逃離俄羅斯入侵的烏克蘭難民。

法新社報導，強生（Boris Johnson）在推特（Twitter）發文說：「已有超過10萬人和諸多機構表示願意支持逃離戰亂的烏克蘭人，這真是太棒了。」

「讓烏克蘭人有個家」計畫啟動不到24小時，強生發文說：「感謝全國各地迄今願意提供幫助的每個人。」

這個新計畫允許個人、慈善機構、社會團體和企業為來到英國的難民提供住宿，為期至少6個月。

這項計畫開放給烏克蘭國民及其直系親屬，允許他們在英國生活和工作長達3年，也能取得醫療保健、社會福利和教育等服務。

提供住宿者必須提交他們希望贊助的人的姓名，非政府組織和慈善機構則會致力找出最需要幫助的人。英國政府每月將給付提供住宿者350英鎊（約新台幣1.3萬元）費用。

英國政府的難民措施僅限收留已有家人在英國的烏克蘭人，引發眾怒，但強生捍衛這項計畫，上週堅稱英國「有絕對決心盡可能地慷慨」。

武裝組織塔利班（Taliban）去年8月重掌阿富汗政權後，英國政府因其喀布爾撤離計畫飽受抨擊。當時約有1萬5000人撤出阿富汗首都，但倉促的撤離計畫導致數以千計曾為英國效力的阿富汗人被拋下。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110316

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