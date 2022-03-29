俄稱會大減烏克蘭北部軍事活動 還指烏軍力下降

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）今天宣布，莫斯科將「大幅減少」在烏克蘭首都基輔和切爾尼戈夫周邊地區的軍事活動；俄國防長蕭依古還宣稱烏國軍力已嚴重下降。

英國廣播公司（BBC）引述塔斯社（Tass）報導指出，俄軍計畫「大幅減少」基輔（Kyiv）和烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊地區的軍事活動。

法新社報導，莫斯科當局的談判代表今天表示，在土耳其伊斯坦堡進行「具有意義的」會談後，俄軍將「大幅」減少他們在烏克蘭北部的軍事活動，包括基輔附近的地區。

路透社報導，蕭依古（Sergei Shoigu）在一場電視轉播會議中表示，若北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供戰機和防空系統，莫斯科將做出「適當回應」。他也重申，俄軍在烏克蘭的首階段軍事行動主要任務已經完成。

克里姆林宮今天也警告，外國企業需瞭解西方對俄國的「經濟戰」已改變局勢，這代表外國企業若想購買俄產天然氣，就必須改用俄國貨幣盧布付款。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）再度強調，俄方不會無條件出口天然氣，莫斯科正在擬定簡單、明確且實際可行的天然氣付款方式，預計最晚3月31日就會定案。

培斯科夫告訴媒體記者：「（外國）企業應考量對俄經濟戰所出現的條件變化，以及必然會帶來的局勢轉變。」

此外，克里姆林宮還宣稱，民調結果顯示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持度出現「堪稱前所未見」增長，國民對蒲亭的力挺程度「無庸置疑」。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110329