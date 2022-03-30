更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭44/300

五角大廈：俄軍不是真的撤退 少數部隊調離基輔似重新部署[影]

2022/3/30 05:01（3/30 23:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯承諾在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫周邊減少戰事，五角大廈29日表示，俄軍少數部隊調離基輔，比較像重新部署而非撤退。圖為基輔一棟住宅18日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
俄羅斯承諾在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫周邊減少戰事，五角大廈29日表示，俄軍少數部隊調離基輔，比較像重新部署而非撤退。圖為基輔一棟住宅18日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）俄羅斯承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊減少戰事後，五角大廈今天表示，俄國開始從基輔周遭陣地調離少數部隊，並指出這較像重新部署，而非撤退或從戰爭中撤離。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報會中表示：「過去一天是否有些俄國部隊調離基輔？有，我們認為有，但人數很少。」

「不過我們認為這是變換陣地，不是真的撤離，我們大家都應準備觀看俄軍對烏克蘭其他地區發動大規模攻勢。這不意味對基輔的威脅已結束。」

白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）也表示，俄軍在烏克蘭重新部署，而非撤離。

俄烏代表今天在土耳其伊斯坦堡舉行談判，結束後俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）向媒體報告進展。

他說：「為了提升互信，以及創造必要條件，來促成進一步談判與達成同意與簽署協議的最終目標，相關決定已做出，我方將相當大幅減少在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）方向的軍事活動。」

不過，佛明並未提及烏克蘭東部和南部的情況。俄羅斯軍隊也猛烈進攻這兩處，但至今仍無法有重大突破。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，尚未見到俄國認真謀和的跡象。

美國總統拜登對俄國軍事降溫的承諾也抱持審慎質疑的態度，拜登與法國、德國、義大利與英國領袖會談近1小時，美歐領袖重申持續讓俄羅斯為其在烏克蘭野蠻攻擊付出高昂代價的決心，並開始討論對烏克蘭提供5億美元新援助。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，莫斯科為讓已持續34天的衝突降溫，正採取2階段步驟，今天的結果是第一步驟。

他說明第二步驟是當俄烏兩國外長草簽和平協定時，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可同時會面。

不過他表示，讓緊張情勢降溫不是停火，談判還有很長的路要走。（譯者：陳政一）1110330

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
影片／拜登李顯龍聯合聲明譴責俄羅斯 強調確保印太和平穩定烏俄談判露曙光 俄承諾減少烏北軍事行動俄謀瓜分烏克蘭 烏東又一分離區考慮加入俄羅斯俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看分析：俄烏和談不能只聽莫斯科嘴上說說 馬立波才是觀察指標烏克蘭：基輔部分郊區俄軍已被逼退基輔爭奪戰一觸即發 城內堆滿沙袋武器烏軍嚴陣以待飛彈攻擊時正在餵奶 烏克蘭母親緊抱嬰兒滿臉血
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀