五角大廈：俄軍不是真的撤退 少數部隊調離基輔似重新部署[影]

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俄羅斯承諾在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫周邊減少戰事，五角大廈29日表示，俄軍少數部隊調離基輔，比較像重新部署而非撤退。圖為基輔一棟住宅18日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）俄羅斯承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊減少戰事後，五角大廈今天表示，俄國開始從基輔周遭陣地調離少數部隊，並指出這較像重新部署，而非撤退或從戰爭中撤離。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報會中表示：「過去一天是否有些俄國部隊調離基輔？有，我們認為有，但人數很少。」

「不過我們認為這是變換陣地，不是真的撤離，我們大家都應準備觀看俄軍對烏克蘭其他地區發動大規模攻勢。這不意味對基輔的威脅已結束。」

白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）也表示，俄軍在烏克蘭重新部署，而非撤離。

俄烏代表今天在土耳其伊斯坦堡舉行談判，結束後俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）向媒體報告進展。

他說：「為了提升互信，以及創造必要條件，來促成進一步談判與達成同意與簽署協議的最終目標，相關決定已做出，我方將相當大幅減少在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）方向的軍事活動。」

不過，佛明並未提及烏克蘭東部和南部的情況。俄羅斯軍隊也猛烈進攻這兩處，但至今仍無法有重大突破。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，尚未見到俄國認真謀和的跡象。

美國總統拜登對俄國軍事降溫的承諾也抱持審慎質疑的態度，拜登與法國、德國、義大利與英國領袖會談近1小時，美歐領袖重申持續讓俄羅斯為其在烏克蘭野蠻攻擊付出高昂代價的決心，並開始討論對烏克蘭提供5億美元新援助。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，莫斯科為讓已持續34天的衝突降溫，正採取2階段步驟，今天的結果是第一步驟。

他說明第二步驟是當俄烏兩國外長草簽和平協定時，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可同時會面。

不過他表示，讓緊張情勢降溫不是停火，談判還有很長的路要走。（譯者：陳政一）1110330