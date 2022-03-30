拜登李顯龍聯合聲明譴責俄羅斯 強調確保印太和平穩定[影]

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拜登（右）29日在白宮與李顯龍（左）舉行雙邊會談，兩人會後聯合聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭。（圖取自twitter.com/POTUS）

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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國總統拜登今天在白宮與新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談。會後兩人發表聯合聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端。

拜登（Joe Biden）與李顯龍今天在白宮舉行雙邊會談。李顯龍是拜登入主白宮以來，首位造訪白宮的東南亞國家領袖。

兩人在會後發布的聯合聲明中指出，美星戰略夥伴關係基礎是共同尊重以規則為基礎的國際秩序，遵守國際法，以及聯合國憲章所載的包括尊重主權、和平解決爭端、國家合作與基本人權等原則。

拜登與李顯龍強調對主權、獨立與領土完整原則的堅定承諾，並譴責俄羅斯無端入侵烏克蘭行為。美國與新加坡也將確保有效實施對俄羅斯制裁，對烏克蘭不斷惡化的人道危機深表關切。

拜登在聲明中重申美國對印太地區盟友與夥伴持續且不斷增強的承諾，也重申堅決支持東南亞國家協會（ASEAN）中心地位，支持東協為中心的地區架構，美國也尋求與所有印太地區有共同目標的夥伴合作。

聲明也強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端。

此外，兩人針對北韓、緬甸局勢、航行自由、氣候變遷、網路安全等議題交換意見，也談及擴大與深化兩國合作。（編輯：陳政一）1110330