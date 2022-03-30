俄謀瓜分烏克蘭 烏東又一分離區考慮加入俄羅斯

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）烏克蘭東部俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國新聞媒體，今天引述這個分離地區領導人普希林的話說，一旦分離運動人士控制整個頓內茨克地區，可能會考慮讓整個頓內茨克地區加入俄羅斯。

頓內茨克新聞社（Donetsk News Agency）引述普希林（Denis Pushilin）的話說：「至於加入俄羅斯聯邦（Russian Federation），至於這項願望與渴望－希望成為俄羅斯一員，明顯可追溯至2014年。」

「但是目前主要任務是達到這個共和國憲法明訂的疆界，然後我們會對這個議題做成決定。」

兩天前，烏東分離地區盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）才表示，這個由俄羅斯支持的國家可能很快就是否加入俄羅斯舉行公投。

帕斯特爾奈克說：「我認為在不久的將來，我們將在這個共和國的領土舉行公投。人民將行使他們最終的憲法權利，表達對加入俄羅斯聯邦的意見。」

俄羅斯上個月承認烏克蘭東部盧甘斯克人民共和國及頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）是獨立實體，並下令在這個地區實施所謂的維和行動，隨即揮軍入侵烏克蘭。

烏克蘭軍事情報部門負責人27日表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在聲明中說：「事實上，這就像想在烏克蘭建立北韓和南韓。」他說，烏克蘭將很快在俄羅斯占領的領土上發動遊擊戰。（譯者：陳政一）1110330