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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭情報局：俄羅斯企圖採南北韓模式 將烏一分為二

2022/3/27 18:57（3/27 19:14 更新）
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（中央社烏克蘭利維夫27日綜合外電報導）烏克蘭軍事情報部門負責人今天表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在聲明中說：「事實上，這就像想在烏克蘭建立北韓和南韓。」他說，烏克蘭將很快在俄羅斯占領的領土上發動遊擊戰。

另外，烏東分離主義地區新聞媒體報導，盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）今天表示，這個由俄羅斯支持的國家可能很快就是否加入俄羅斯舉行公投。

帕斯特爾奈克說：「我認為在不久的將來，我們將在這個共和國的領土舉行公投。人民將行使他們最終的憲法權利，表達對加入俄羅斯聯邦（Russian Federation）的意見。」

俄羅斯上個月承認烏克蘭東部盧甘斯克人民共和國及頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）是獨立實體，並下令在這個地區實施所謂的維和行動，隨即揮軍入侵烏克蘭。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110327

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