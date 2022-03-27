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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

白宮國安顧問示警：俄羅斯可能入侵北約盟邦

2022/3/27 18:04（3/27 18:45 更新）
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俄羅斯侵略烏克蘭引發西方國家擔憂。圖位於基輔西北郊區的布查被俄軍轟炸。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
俄羅斯侵略烏克蘭引發西方國家擔憂。圖位於基輔西北郊區的布查被俄軍轟炸。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭引發西方國家擔憂。白宮國安顧問蘇利文警告，俄國可能會把戰事擴大到烏克蘭境外、入侵其他東歐國家，包括北大西洋公約組織（NATO）盟邦。

「華盛頓時報」（Washington Times）報導，蘇利文（Jake Sullivan）25日在「空軍一號」（Air Force One）專機上告訴記者：「我們的確認為俄國侵略烏克蘭，展現出俄國有意漠視國際邊界，以及過去70年來所打造和維持的國際社會基本規範。」

白宮之前被問到俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是否會在烏克蘭止步時，都稱這只是假設性的問題。

但蘇利文示意，美國已在為俄國可能侵犯波羅的海鄰國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、波蘭、羅馬尼亞等北約盟邦做準備。

他說，美國總統拜登（Joe Biden）「非常明確地表達，他把部隊送到波羅的海國家、波蘭和羅馬尼亞，以及支持在北約東翼南側國家部署4個戰鬥群，有部分原因在於此刻向俄國清楚表明，美國與北約會捍衛北約每吋領土，是很重要的事」。

拜登26日在波蘭首都華沙（Warsaw）發表重要演說時，除形容俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭是一場「戰略失敗」，也警告俄國切勿入侵北約「一吋」領土， 重申集體捍衛北約盟國的「神聖義務」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110327

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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