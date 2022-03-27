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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭宣布光復邊城 俄軍棄甲逃脫

2022/3/27 09:53（3/27 10:16 更新）
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烏克蘭26日表示，烏軍重新奪回東北部近俄羅斯邊界城市托斯提也納。圖為烏克蘭士兵和百姓站在嚴重毀損的建築物前。（圖取自facebook.com/93OMBr）
烏克蘭26日表示，烏軍重新奪回東北部近俄羅斯邊界城市托斯提也納。圖為烏克蘭士兵和百姓站在嚴重毀損的建築物前。（圖取自facebook.com/93OMBr）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，烏軍已重新奪回東北部近俄羅斯邊界城市托斯提也納（Trostianets）。俄羅斯入侵烏克蘭已有月餘，托斯提也納是最早落入莫斯科手中的城市之一。

法新社報導，烏克蘭國防部在社群媒體援引第93旅的戰報說：「蘇米地區（Sumy）城市托斯提也納已自俄羅斯占領中光復。」

國防部聲明說，俄軍已逃離托斯提也納，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。

從國防部公布的多張照片中可看到，烏克蘭士兵和百姓站在嚴重毀損的建築物前，一些看似是俄軍丟下的軍事設備，以及一個寫著托斯提也納的路牌。

托斯提也納位於蘇米市與哈爾科夫（Kharkiv）之間，戰前人口約2萬人，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，即遭受俄軍密集攻擊。

莫斯科對烏克蘭的攻擊行動目前大致已停滯下來，並無重大進展；烏克蘭軍隊甚至已能在某些地方進行反擊。

烏克蘭在數個地區對俄軍展開反擊以來，這次奪下托斯提也納，會是烏軍最重大斬獲之一。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110327

烏克蘭國防部指出，俄軍已逃離托斯提也納，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。（圖取自facebook.com/93OMBr）
烏克蘭國防部指出，俄軍已逃離托斯提也納，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。（圖取自facebook.com/93OMBr）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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