民調：烏克蘭人所受恐懼愈大 戰鬥意願愈強

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（中央社奧斯陸26日綜合外電報導）挪威今天發布的民調結果顯示，烏克蘭18歲到55歲的民眾，近半數準備好保衛國家、抵抗俄羅斯的侵略，且加諸在他們身上的恐懼愈大，戰鬥意志愈強。

挪威奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute Oslo, PRIO）在烏克蘭當地民調機構Info Sapiens協助下進行的民調顯示，烏克蘭70%的男性和30%的女性願意拿起武器保衛家園。

儘管戰時進行調查構成許多的困難，這份調查仍試圖讓樣本具有代表性，因此詢問了超過1000個適役年齡的烏克蘭人，且男、女各半。

調查於3月9日到12日間執行，也就是俄羅斯入侵烏克蘭的第3週，詢問受訪者在4種抵抗方式的態度。

對於「若戰事持續，我將直接加入軍事戰鬥，在戰場上協助抵抗俄羅斯或親俄部隊」，有49%受訪者的答案是肯定的。

約47%受訪者表示，他們會「以加入烏克蘭防禦工事據點，協助抵抗俄羅斯或親俄部隊」。

同時，80%受訪者表示準備「提供烏克蘭軍隊非軍事援助」，例如食物、訊息、彈藥等。

最後，有75%的受訪者表示，他們會「擔任志工幫助在戰爭中受害的烏克蘭人，例如照顧受傷的平民或軍人」。

調查也顯示，烏克蘭人若自己或親屬受到俄羅斯攻擊的直接影響，參與反抗行動的意願會提升。

調查期間，1/5的受試者表示有遭到俄羅斯或親俄部隊的直接攻擊，而這些受試者參與抵抗的意願最高。

奧斯陸和平研究中心評論說：「烏克蘭人抵抗侵略者的意志令人吃驚。」

法新社報導，俄國侵烏至今超過1個月，烏克蘭人的抗敵韌性讓許多軍事分析家訝異，俄羅斯的進攻反而呈現膠著狀態。

研究主筆巴圖塞維修斯（Henrikas Bartusevicius）寫道：「烏克蘭參戰意願的強度，與他們遭遇的恐懼大小成正比。」

根據奧斯陸和平研究中心的說法，Info Sapiens是利用戰前建立的名單來聯絡受訪者。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110327