生前脫下防彈背心護孩童 烏克蘭男星遺體尋獲

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭33歲男星李帕夏（Pasha Lee）日前在抵抗俄羅斯入侵的攻擊中罹難，遺體在5天後找到。律師表示，李帕夏生前將自己的防彈背心給一個孩子穿上，自己不幸殞命。

倫敦廣播公司（LBC）報導，公民自由中心（Centre for Civil Liberties）主任馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）在推特（Twitter）上發文說，李帕夏的遺體在他作戰陣亡的5天後被找到。

她表示，演員兼主持人李帕夏是在烏克蘭城鎮伊爾平（Irpin）6日的撤離行動中遭到殺害。

人權律師馬特維丘克寫道：「我們找到李帕夏的遺體。他在人們撤離伊爾平期間幫助孩子們逃出房屋。然而俄羅斯人藉由砲擊平民來破壞撤離行動。帕夏脫下自己的防彈背心，穿在孩童身上。」

李帕夏是一名才華洋溢的演員，曾演出多部電影，包括替烏克蘭版本的電影「獅子王」（The Lion King）和「哈比人」（The Hobbit）配音，也曾出現在「星工廠」（Star Factory）和「X音素」（X-Factor）等多個選秀節目中。

俄烏戰爭爆發的最初幾天，伊爾平居民李帕夏便主動報名加入烏克蘭國土防衛隊，投身沙場。

根據烏克蘭駐韓國大使波諾馬倫科（Dmytro Ponomarenko）臉書貼文，李帕夏的母親來自烏克蘭西部外喀爾巴阡州（Zakarpattia），父親則為克里米亞（Crimea）韓裔人士。

李帕夏生前在影音社群媒體Instagram上的最後一則貼文停留在3月5日，文中曾樂觀寫道：「過去48小時終於有機會坐下來拍照，看看我們是怎麼被轟炸的，然而我們在微笑，因為我們終將戰勝。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110317