為防俄羅斯全面入侵 烏克蘭訓練平民上戰場

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為了抵抗俄羅斯可能的入侵，烏克蘭開始訓練平民上戰場。圖為25日烏克蘭軍人在基輔進行軍事演習。（法新社）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）為了抵抗俄羅斯可能的入侵，烏克蘭開始訓練平民上戰場。在烏克蘭首都基輔（Kiev）邊郊林地，扮演俄軍的假想敵突襲身穿迷彩裝的烏克蘭陸軍預備役人員。

法新社報導，即將正式成為烏克蘭軍人的這些人包括建築師和研究人員，他們在仿製煙霧彈在周圍爆炸時，以仿製版卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs）還擊。

19歲大學生賴林（Daniil Larin）在演習的短暫空檔向法新社表示：「我認為國家若遭敵人入侵，全國上下的人都應該知道如何應對。」

約50名烏克蘭平民先前在週末午後從基輔開車到一處蘇聯時期廢棄瀝青廠，賴林是其中之一。他們要訓練自己在國家遭到俄羅斯入侵時，知道如何保家衛國。

由於擔心俄羅斯謀劃發動大規模攻擊的憂慮升高，近幾個月來，數十名平民陸續加入烏克蘭陸軍預備隊。基輔當局指出，俄國在接近烏克蘭的邊境集結約10萬大軍。

烏克蘭軍隊總計約有21萬5000人，從2014年起便持續在東部2個區域對抗獲俄國撐腰的分離主義叛亂分子，這場長期延燒的衝突已奪走逾1萬3000人性命。

雖然俄國否認打算入侵烏克蘭，但總統蒲亭（Vladimir Putin）不排除在美國為首的北大西洋公約組織（NATO）向東擴張時做出軍事回應。烏克蘭一直想要加入北約。

賴林告訴法新社，人員激增到約10萬名成員的烏克蘭預備役人員持續學習「如何掌握武器，如何在戰鬥環境中行事，以及如何保衛城市」。

51歲醫師尤茲基夫（Marta Yuzkiv）認為，俄軍「遠比烏軍占優勢」，發動全面入侵的風險「高到」讓人群起加入預備隊。

她表示：「唯有人人都準備好捍衛我們的國土，才有勝算。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101228