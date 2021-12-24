更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張1/54

俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵 美準備明年1月初起與俄談判

2021/12/24 06:15（12/24 07:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西方強權日益擔憂烏克蘭軍事情勢大幅升溫，美國準備從明年1月初起與俄羅斯談判。圖為烏克蘭武裝部隊在邊界演習。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
西方強權日益擔憂烏克蘭軍事情勢大幅升溫，美國準備從明年1月初起與俄羅斯談判。圖為烏克蘭武裝部隊在邊界演習。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）西方強權指控俄羅斯當局持續在烏克蘭邊界集結大批兵力之際，一名美國高官今天表示，美國準備從明年1月初起與俄國談判。

法新社報導，這名美國官員說，「美國準備在1月初從事外交行動」，含雙邊外交以及透過「多種管道」。

「俄國提出的一些議題，我們認為可以討論，還有一些議題則是他們清楚知道我們永遠不會同意的。」

值此之際，西方日益擔憂烏克蘭軍事情勢大幅升溫。

克里姆林宮愈來愈堅定宣稱，西方與北大西洋公約組織（NATO）過於危險地進逼俄國邊界。

俄國上週向西方提交全面性的安全要求，要北約不該接受新成員，以及禁止美國在前蘇聯國家建立新基地。

這名美國高官指出：「任何對話都應以互惠為基礎，代表我們已提出我方自己的疑慮。我們會繼續密切觀察俄國在烏克蘭邊界引人憂心的部隊行動和部署。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早已在莫斯科告訴記者，華府願意明年1月在日內瓦討論俄國限制北約東擴的安全提案，這是「正面」回應。（譯者：楊昭彥）1101224

俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊繃。（中央社製圖）
俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊繃。（中央社製圖）
延伸閱讀
俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境情勢升溫 兩國恩怨一次看俄羅斯提安全保證要求 蒲亭稱美方「正面」回應美情報圈：俄羅斯最快2022年初動用17萬大軍入侵烏克蘭蒲亭：烏東頓巴斯地區處境類似種族滅絕阻止俄羅斯入侵 烏克蘭籲北約三管齊下美憂俄增兵烏克蘭邊境 中情局長訪俄與蒲亭通話
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀