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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/50

俄烏邊界情勢緊繃 蒲亭首度暗示可能爆發衝突

2021/12/21 20:46（12/21 20:58 更新）
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俄羅斯總統蒲亭21日警告，俄國準備採取「軍事-技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。圖為烏克蘭士兵訓練畫面。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
俄羅斯總統蒲亭21日警告，俄國準備採取「軍事-技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。圖為烏克蘭士兵訓練畫面。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天警告，俄國準備採取「軍事-技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。他的措辭變得比之前更加嚴厲。

法新社報導，幾個星期以來，蒲亭持續指控美國和華府領導的北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，在俄國邊界挑起緊張氣氛，但今天的評論是他第一次暗示可能爆發衝突。

蒲亭在國防部會議上表示，萬一西方維持明顯具有挑釁意味的立場，「我們將採取適當的軍事-技術報復措施」。

蒲亭表示，俄國「將強硬回應不友善的作法」，他希望「強調我們絕對有權利這麼做」。

美國自11月中旬開始示警，俄國可能在規劃對前蘇聯鄰國烏克蘭發動大規模攻擊。美國已警告蒲亭若這麼做，將面臨空前制裁。

西方國家指控俄國在毗鄰烏克蘭東部的邊境地區，集結了大約10萬兵力。烏克蘭政府自2014年起一直在對抗東部的親俄分離主義分子。

俄國否認密謀進犯，並要求美國與北約就俄國安全提供法律保證，還要北約停止向東擴張。

俄國上週把他們的要求交給美國與北約，表示北約不該再接受新成員，或是在前蘇聯國家建立軍事基地。

但蒲亭今天警告，即使華府提供安全保證，他也不會相信。

蒲亭說，「我們需要有法律約束力的長期保證」，但「我們無法相信」這些保證，因為「美國很輕易就會退出他們基於某些理由不再感興趣的所有國際條約」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1101221

俄羅斯與烏克蘭位置圖。（中央社製圖）
俄羅斯與烏克蘭位置圖。（中央社製圖）
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