逾萬俄軍結束在烏克蘭附近演習 返回常駐基地

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逾萬名俄軍結束在烏克蘭附近的一個月操練活動，返回常駐基地。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述軍方報導，超過1萬名俄軍已結束在烏克蘭附近的一個月操練活動，返回常駐基地。

路透社報導，國際傳真社指出，演習在烏克蘭附近的若干地區進行，包括2014年被俄國兼併的克里米亞半島（Crimea）以及俄國南部羅斯托夫州（Rostov）和庫班州（Kuban）。

俄羅斯在烏克蘭北方、東方和南方部署數萬名部隊，使烏克蘭當局和西方國家擔心，俄國計畫發動攻擊。

俄羅斯則否認有此打算，宣稱由於烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）不斷強化關係而致俄國自身安全遭受威脅，因此需要西方的承諾，包括由北約承諾，不會朝俄羅斯邊界東擴。

俄羅斯還說，俄國可在自己境內部署軍隊，沒甚麼不妥。

有關俄軍近來移防至烏克蘭附近的兵員人數估計介於6萬至9萬不等，而美國一份情報文件顯示，這些俄軍還可能擴增到17萬5000人。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1101225