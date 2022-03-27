北約武器遲不來 澤倫斯基動怒：是不是怕俄羅斯[影]
2022/3/27 10:56（3/27 11:24 更新）
烏克蘭總統澤倫斯基26日要求西方國家把武器庫存中的一小部分軍事硬體提供給烏克蘭。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
（中央社烏克蘭利維夫26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天要求西方國家把武器庫存中的一小部分軍事硬體提供給烏克蘭，他明顯動怒，質問西方國家是不是懼怕俄羅斯。
路透社報導，澤倫斯基在基輔（Kyiv）表示，許多國家承諾會送出反裝甲與防空飛彈以及小型武器，但烏克蘭需要戰車、飛機與反艦系統。
他深夜透過影片發表演說表示：「這些東西我們的夥伴都有，但都在那裡生灰塵。這不只是為了烏克蘭的自由，也是為了歐洲的自由。」
他說，烏克蘭只需要北大西洋公約組織（NATO）1%的飛機以及1%的戰車，不會要求更多。
「我們已經等了31天，誰主導歐洲－大西洋共同體？難道真的還是莫斯科，因為恫嚇？」
澤倫斯基一再強調，一旦烏克蘭吃下敗仗，俄國將往歐洲進一步擴張，但北約卻以恐導致更大規模戰爭為由，不支持他希望在烏克蘭上空劃設禁航區的要求。
澤倫斯基辦公室在聲明中說，今天稍早澤倫斯基對波蘭總統杜達（Andrzej Duda）談話時，透露了對東歐俄製戰機尚未轉交給烏克蘭的失望之意，「拖延飛機的代價是數千條烏克蘭人命」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110327
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