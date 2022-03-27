俄侵烏克蘭 日學者：讓中國知武力犯台代價非常大

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本東京外國語大學教授小笠原欣幸今天在東京舉行一場演講時指出，俄羅斯侵略烏克蘭一事讓中國知道武力犯台的代價非常大，國際社會反對以武力片面改變現狀幾已成共識。

小笠原接受由日本早稻田校友組成的「日台稻門會」之邀，在東京銀座舉行以「台灣有事與日台關係」為題的演講，分析俄羅斯侵略烏克蘭的這場戰爭對兩岸所帶來的教訓、「台灣有事」（有緊急狀況）的風險評估以及日本所扮演的角色等。

對於網路上流傳「今天的烏克蘭，明天的台灣」這句話，小笠原認為這是沒看國際政治實際情況者的主張，而且是試圖拉低美國的影響力、美國與台灣的關係，以及美國與烏克蘭的關係基本上是不同的，即使要混為一談，也不具意義。

小笠原說，烏克蘭未加盟北大西洋公約組織（NATO）及歐盟（EU），與美國的關係弱，並非戰略焦點；台灣雖非美國正式盟邦，但與美國關係強，50年來是美中關係的焦點。

他從軍事、情報、經濟及政治層面分析烏克蘭戰爭帶給兩岸的教訓。

在軍事上，1.即使擁有充分的戰力，但短期決戰計畫不見得成功、2.即使實施導彈攻擊及空戰，擁有制空權也難以完全制伏敵軍、3.步兵及民兵所發揮的反戰車飛彈、對空飛彈具效果、3.侵略國即使達到目的卻損失慘重、4.軍事較弱一方的非對稱戰有效。

在經濟上，對俄羅斯的經濟制裁，西方國家不僅是政府，就連民間企業也參與，範圍之廣超乎想像，制裁力道強。但如果要對中國發動制裁，可能步調不一，中國經濟規模大，企業無法輕易停止營運或撤退，歐美日等制裁方的負擔也會很大。

不過，西方各國的消費者行動很可能對中國經濟造成打擊，中國不得不將此計入成本。

在政治上可知，1.威權主義國家的領導人一旦決定開戰，戰爭很難停止、2.勿以為敵人不會武力來犯、3.若知美軍不會介入，對方就可能武力來犯、4.須做好防衛努力，做好軍事準備，進行外交努力、5.人民的國防意識很重要，展現強大戰鬥意志在政治上很重要。

小笠原分析說，這次俄羅斯總統蒲亭所付出的代價難以計算。包括軍事、經濟制裁、信用破產等損失。

「台灣有事」的風險評估是否因烏克蘭戰爭有所改變？小笠原指出，如果俄羅斯占領烏克蘭首都基輔，讓總統澤倫斯基政權解體的話，中國將受到鼓舞，而且「抵抗軍事大國徒勞無功」說法可能在台、美、日廣為流傳，但烏克蘭誓死抗戰讓俄羅斯計畫無法得逞，「中國可輕取台灣」的劇本被推翻。

他說，原本中國「武力犯台」說法很抽象，但現在突然變成很具體，國際輿論對中國吹起的逆風變強。烏克蘭人對俄羅斯的敵意、憎恨可能及於好幾個世代，國際社會對俄羅斯的印象難以恢復，如果中國武力犯台的話，也將如此。

在烏克蘭出現危機前，「台灣有事」在美日就已廣受討論，也有很多種有關「台灣有事」的劇本出籠。

小笠原指出，中國可能對台灣發動混合戰，包括1.以精密導彈摧毀台灣的軍事設施、2.以網路駭客攻擊癱瘓台灣的電力、通訊和交通等生活基礎設施、3.安排間諜策動台灣的國軍叛亂、4.以空降部隊降落台北，占領總統府等政治據點、5.由親中勢力組臨時人民政府。

他指出，第1、2點須做最大的警戒和對策，但即使台灣遭到先制攻擊，只要能保住3成戰力，仍可帶給登陸的共軍最大損害。3、4、5點雖也須警戒，但較不切實際，因為台灣未滿50歲的軍人都頗有台灣意識，很難出現軍事政變或培養如親俄派的武裝集團。

他還說，在烏克蘭遭俄羅斯侵略後，「台灣有事」風險的基本結構仍未改變，有改變的是讓中國知曉武力犯台的代價非常大。而事實上，中國也沒趁烏克蘭戰爭之際武力犯台。中國國家主席習近平是以自己的節奏在推動統一。

小笠原還針對軍事、外交、經濟上分析日本應該做的事，並且指出日本所扮演的角色有助於台灣長期的穩定。

演講後，他受訪時說：「這次俄羅斯侵略烏克蘭，日本政府嚴厲譴責俄羅斯，而且陸續公布對俄羅斯的經濟制裁，當然遏止烏克蘭戰爭是很重要的，但日本政府認為若此狀態長此下去，有一天中國若武力犯台的話，將難以遏止。日本政府對台灣有事懷抱戒心，因此對烏克蘭問題積極在運作，這是非常重要的。」（編輯：劉學源）1110327

日本東京外國語大學教授小笠原欣幸26日在東京受訪時表示，網傳「今天的烏克蘭，明天的台灣」一詞是沒看國際政治實際情況者的主張，試圖拉低美國影響力。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月26日