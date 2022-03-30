俄允縮減軍事行動遭西方懷疑 克宮稱談判尚無突破

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烏克蘭官員30日表示，俄軍已加強攻擊烏東的盧甘斯克州及頓內茨克州。圖為30日盧甘斯克州利西昌斯克住宅區遭俄軍砲擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭談判代表29日在土耳其談判後，俄方承諾在烏國首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊減少戰事，對此西方抱持懷疑態度；克里姆林宮則稱這次談判無突破跡象。

● 烏克蘭東部遭加強砲轟 克宮稱談判無突破跡象

俄國29日承諾在基輔（Kyiv）和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊減少戰事，烏國首都基輔官員30日說，基輔在夜間沒有受到砲擊；切爾尼戈夫州州長曹斯（Viacheslav Chaus）則表示，他認為俄軍的攻擊沒有減弱。

俄國當局30日表示，俄方樂見烏克蘭以書面詳細列出終結衝突的條件，只是和談迄今並無突破跡象。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「（和談）說不上很有希望或有任何突破。…有待努力之處仍多。」

另一方面，烏克蘭東部官員表示，俄軍已加強攻擊烏東的盧甘斯克州及頓內茨克州。

親俄分離主義者自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）則稱，一旦分離運動人士控制整個頓內茨克地區，可能會考慮讓整區加入俄羅斯。

烏克蘭西部的赫梅尼茨基州（Khmelnitskyi）州長哈馬利（Serhiy Hamaliy）30日說，俄軍在一夜之間對赫梅尼茨基州的工業設施發動3起攻擊。

另外，俄軍一枚飛彈29日接近上午9時擊中烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的政府大樓，造成至少12人死亡、33人受傷，建築物中間部分幾乎全毀。

俄軍29日砲擊烏克蘭南部城市尼古拉耶夫政府大樓。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

● 西方質疑俄真實態度 稱俄似重新部署中

俄羅斯承諾縮減軍事行動後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨即提出質疑。

美國總統拜登（Joe Biden）表示將觀察俄羅斯方面是否落實承諾。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，尚未見到俄國認真謀和的跡象。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐亞中心（Eureasia Center）副主任哈靈（Melinda Haring）認為，俄國只是試圖透過協商爭取更多時間，好讓他們能在「重新集結後，以更強大的姿態回來」。

五角大廈指出，俄國雖開始從基輔周遭陣地調離少數部隊，但這較像重新部署，而非撤退或從戰爭中撤離。英國國防部發布的最新烏克蘭局勢情報則稱，遭受重大損失的俄羅斯部隊已被迫返回俄國與鄰國白俄羅斯重整和再補給。

● 馬立波恐有數千平民罹難 中心街區全毀

俄羅斯4週前開始轟炸烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）29日首度提供估計數據向路透社表示，這座遭圍困城市恐有數以千計平民罹難。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星影像顯示，馬立波市中心街區全被摧毀，遭受重創程度前所未見。

馬立波當局並指控俄軍，從市內一家婦產科醫院強行擄走70多名醫護人員及患者，將他們帶往俄國。當局又說，馬立波有一座紅十字會設施遭到俄軍攻擊，當地正持續上演「人道災難」。

但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話時稱，在馬立波的烏克蘭「民族主義者」得先放下武器，俄國才會允許緊急人道援助進入馬立波。

美國民間企業馬薩爾科技公布最新衛星影像顯示，遭圍困的烏克蘭東南部重要港市馬立波市中心街區全被摧毀。（圖取自Maxar Technologies網頁discover.digitalglobe.com）

● 烏國核電廠安全堪憂 國際原子能總署伸援

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏國武裝部隊指出，已停止運轉的車諾比核電廠有彈藥爆炸的危險，占領核電廠的俄軍必須撤出這個地區。

韋列舒克指出：「我們要求聯合國安全理事會立即採取措施，讓車諾比禁區非軍事化，並在那裡設立聯合國特別小組，以消除核子災難重演的風險。」

國際原子能總署（IAEA）計劃提供緊急技術支援，以確保烏克蘭核設施的安全和保安，好避免可能危及人和環境的核事故發生風險。署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）正為此在烏克蘭，與該國高階官員舉行會談。

自俄羅斯入侵烏克蘭的衝突發生以來，葛羅西就對烏國核設施安全和保安情況不斷惡化表達嚴正關切。

● 俄遭控掀全球糧荒 聯合國任命人權專家調查戰爭罪

聯合國難民署（UNHCR）表示，已有401萬9287人逃離烏克蘭，其中超過230萬人往西逃到波蘭境內，國內還有650萬人流離失所。

聯合國30日已任命3位人權專家，針對俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行和其他犯行進行調查。

另外，俄國因為對歐洲糧倉烏克蘭掀戰，在聯合國安全理事會被控引發全球糧食危機，讓民眾陷入饑荒風險，並波及世界糧食計劃署（WFP）在全球提供1.25億人食物的救援行動。

● 歐盟數國驅逐俄國外交官 美對俄提高警覺

在俄羅斯入侵烏克蘭陰影下，比利時、荷蘭、愛爾蘭和捷克等歐盟國家29日宣布聯手驅逐涉嫌從事間諜活動的數十名俄羅斯外交人員。俄羅斯對此「不友善」之舉表達憤怒，並矢言報復。

美國聯邦調查局（FBI）官員則告訴國會議員，俄羅斯駭客已在掃描美國能源公司和其他重要基礎建設的系統，俄政府支持的駭客攻擊行動「此時此刻」正對美國國安構成風險。

美國國務院29日另更新旅行警示，「由於俄軍無端且無正當理由入侵烏克蘭」，俄羅斯「可能專門針對並拘留在俄的美國公民」，並再次警告美國人不要前往俄國，呼籲在俄旅行或生活的美國人「立刻」離境。

● 波蘭將禁俄煤進口 德憂俄斷天然氣

俄侵烏受到西方國家的諸多經濟制裁，波蘭政府29日也宣布將禁止從俄國進口煤炭，成為歐盟會員國對俄國實施能源制裁的首例。總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）還說，計劃在今年底之前停用俄國石油，並最遲在5月停用俄國煤炭。

美國本月稍早禁止俄國石油和天然氣進口，但歐盟依然維持從俄國進貨供應。去年歐盟約有40%的天然氣供應來自俄國。

德國30日提高天然氣應急計畫下的警戒層級，因為外界已更加擔心，一旦西方國家拒用盧布付款，俄羅斯恐將中斷天然氣供應。

克宮則表示，俄羅斯不會立即要求買家使用盧布來購買俄國出口的天然氣，承諾將採逐步轉變方式，還宣稱俄國應開始思考擴大要求以盧布支付的出口清單。

澳洲礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）宣稱要向德國提供「自由能源」，並表示2030年前，他的FMG集團每年可向德國供應500萬公噸綠氫，創造的能源效力相當於目前德國每年自俄羅斯進口石化燃料能源總量1/3。

● 美坦承可能低估烏防衛力、高估俄攻擊力

美國歐洲司令部（US European Command）司令沃特斯（Gen. Tod Wolters）29日表示，俄羅斯對烏克蘭展開攻擊之前，美國情資蒐集「可能」出現缺口，導致美國高估俄國能力，低估烏克蘭防衛能力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯上月對烏克蘭發動入侵時，美國情報評估基輔可能數日就會落入俄軍手中，但戰爭至今進入第2個月，俄軍卻在基輔附近陷入困境，後勤與持續戰力都出現問題，烏克蘭士兵的抵抗更是出奇頑強。

沃特斯承認美方情報「可能有」缺口，並稱「如同我們一直在做的，等這場危機結束，我們就會針對各領域與各部門進行通盤檢討，找出弱點並確定我們能想辦法改善，而這可能就是其中一項」。

● 俄境內不安寧 邊境軍營傳遭砲擊、民眾搶購藥品

俄羅斯塔斯社（Tass）引述消息人士的話報導，俄國邊境與烏克蘭接壤處附近的一座臨時軍營29日晚間遭一枚砲彈擊中，初步判定砲彈是從烏克蘭發射。據緊急救援人員透露，在這次爆炸中，有4人受傷。

塔斯社發布此報導前不久，一名地方高官表示，俄國西南部、靠近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德（Belgorod）市郊傳出一連串爆炸聲。

另外，俄羅斯民眾擔心西方制裁導致藥品短缺和價格上漲，一些藥品被搶購一空，衛生監管機構30日表示，對線上轉賣藥品感憂心。

雖然國際對俄羅斯的制裁不包括進口藥品，但媒體報導警告說，俄羅斯製藥公司可能沒有必要的原料和成分。

● 俄國平行支付系統收效 芬蘭恢復對俄鐵路交通

俄羅斯入侵烏克蘭遭西方大規模制裁，金融體系幾乎全數遭打亂，唯一例外的是俄羅斯國內的支付系統，在Visa和萬事達卡（Mastercard）暫停在俄國的業務後，依然運作如昔。

掌管著俄羅斯信用卡交易金融管道的，是俄文字母縮寫為NSPK的「全國支付系統」（The National Payment Card System），即便信用卡上印有Visa和萬事達卡標誌也一樣。

莫斯科2014年兼併克里米亞（Crimea）遭受制裁痛楚後，為了減少俄國經濟在西方金融壓力下的弱點，費時8年推出因應措施，NSPK就是其中一環。克里姆林宮同時也積極推廣建立於NSPK基礎建設之上的俄國自家信用卡公司Mir。根據Mir公司網站，自2015年推出以來已經發行了超過一億張Mir卡。

另外，芬蘭國營鐵路公司芬蘭鐵路集團（VR Group）表示，30日將恢復赫爾辛基和俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）之間暫停不到一週的列車通行。

● 王毅稱中俄關係挺住考驗 烏克蘭人向中國讀者報真相

中國外交部長王毅30日在安徽屯溪與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談，聚焦雙邊關係與烏克蘭戰事。王毅說，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。

中國沒有發聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭，還向俄羅斯提供外交支持。約300名烏克蘭人當起翻譯志工，把俄羅斯入侵烏克蘭的重要事件翻成中文。

這些消息是要翻譯給中國讀者知道，在中國，國家領導層峰是莫斯科當局碩果僅存的朋友，關於俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，閱聽人接收到的是受到侷限的親俄消息。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110330