吳德榮：各地酷熱至5日 6至7日氣溫略降防陣雨

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天發布北北桃等12縣市高溫燈號，慎防攝氏36度以上高溫，新竹可能上看38度。氣象專家吳德榮表示，今天至5日各地晴朗午後多雲、各地酷熱，6、7日可能有熱帶低壓或輕颱外圍水氣影響，各地防陣雨。

中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天白天新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至5日各地晴朗午後多雲；各地酷熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。午後山區及嘉義以南近山區平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部、恆春半島亦偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，6、7日熱帶性低氣壓或輕颱外圍水氣影響，雲量略增、氣溫略降，為各地帶來局部陣雨的機率。但熱帶系統的模擬仍在調整中，應續注意最新資料 。

氣象署今天凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，於凌晨2時發展為輕度颱風，編號第3號木恩（國際命名：MUN），預測未來往北北西方向朝日本東南方海面接近，對台灣天氣無直接影響。

日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於3日凌晨2時發展為輕颱木恩。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）

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吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，另一個熱帶系統在呂宋島北端一帶緩慢發展，模擬路徑受太平洋高壓導引先偏西前進，過呂宋島後太平洋高壓減弱，轉為西南風導引向東北進行，進入鞍形場、移速減慢，再受其北方高壓導引轉向偏西。

吳德榮指出，由於生成位置、鞍形場、高壓強度等3個關鍵的「不確定性」因素，模擬路徑有如「天女散花」，其中不乏有直接威脅台灣。最新美國系集模式模擬也顯示類似的結果。由於模式都將持續調整，應密切觀察。（編輯：龍柏安）1140703