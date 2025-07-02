棘冠海星恐衝擊澎湖珊瑚生存 海保署將擬中長期對策

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（中央社記者張已亷高雄2日電）民眾5月下旬發現棘冠海星異常聚集澎湖海域，恐衝擊珊瑚覆蓋率，海保署與民間單位啟動調查、清除及收購，總計移除回收224隻海星，後續海保署將與相關單位規劃中長期監測與清除對策。

海洋委員會海洋保育署指出，5月25日接獲澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會通報，棘冠海星族群密度在澎湖海域異常升高，已超過珊瑚礁每公頃能承受10至15隻的數量，恐削弱珊瑚覆蓋率。

海保署今天發布新聞稿表示，獲報後緊急啟動調查與清除應變機制，委託在地潛水業者6月2日及7日完成2次「穿越線調查」，範圍涵蓋8條樣線、總面積達4000平方公尺，並發現共47隻棘冠海星，確認七美月鯉灣等海域，棘冠海星密度已達生態警戒值。

海保署指出，6月18日及19日與澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會合作，展開2次專案清除作業，18日清除6000平方公尺，移除32隻；19日作業受浪況影響提前結束，搜尋2000平方公尺，清除12隻。

海保署表示，澎湖水域遊憩公會自6月30日起啟動收購機制，由寶雅國際股份有限公司結合海洋保育ESG專案，以每隻新台幣300元收購澎湖各海域棘冠海星，當日收購180隻，加上前期專案清除44隻，整體已回收處理224隻。

海保署指出，收購棘冠海星後續將曬乾，並寄給中研院研究，另冷凍後提供給澎湖水試所餵養大法螺，並藉海星清除數量與分布確認各區行動，擴大與地方合作，以抑制棘冠海星族群擴散；另外，海保署近期已擬監測移除計畫草案，7日將會與澎湖縣政府、國家公園署等相關單位召開會議，規劃討論中長期監測與清除對策。

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海保署表示，依中央研究院資料，棘冠海星（Acanthaster planci），俗稱「魔鬼海星」，全身布滿細長且含有神經毒素棘刺，觸碰恐中毒，以珊瑚為食，攝食行為會導致珊瑚白化甚至死亡，單株於冬季每日可食珊瑚面積為約161平方公分，夏季則達357至478平方公分。

海保署指出，當棘冠海星族群密度異常升高，即形成「棘冠海星大爆發」，將嚴重削弱珊瑚覆蓋率，且棘冠海星繁殖力驚人，單一個體每年可產卵數億顆，加上大法螺等天敵在部分海域已極為罕見，導致自然控制機制失效，緊急情況下須仰賴人力移除，以保育珊瑚礁生態。（編輯：陳仁華）1140702