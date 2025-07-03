擁逾60屋卻淪宜蘭欠稅王 4戶拍出稅款542萬全追回

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）苗栗林男在宜蘭擁逾60間房屋，但長期積欠房屋稅等共約542萬，為宜蘭縣財政稅務局列管欠款第1大戶；法務部行政執行署宜蘭分署日前法拍他的部分房產，全部追回欠繳稅款。

據了解，林男多年前捲入違法吸金投資案，案件仍在司法審理中，當年他將賺來資金轉投資房地產，光是在宜蘭的「蘭陽觀海渡假村」，就一口氣購入超過60間房產。

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宜蘭分署今天指出，林男因欠繳房屋稅及地價稅共619筆、金額合計約新台幣542萬元，移送宜蘭分署執行，為宜蘭縣政府財政稅務局列管的欠款大戶第1名；考量房價波動，今年選定林男名下「蘭陽觀海渡假村」其中10戶強制法拍。

宜蘭分署表示，今年5月首拍，還有6月第2次拍賣時，因每坪底價略高，多數競標者觀望、等待降價；7月1日第3次拍賣時，每坪降到11萬元至13萬元不等後，吸引民眾搶標，10戶共分10標拍賣，僅拍4標總金額已達629萬餘元，因已超過欠稅款項，剩餘6戶就不再拍賣。（編輯：陳仁華）1140703