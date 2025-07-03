熱帶低壓若成颱風丹娜絲 週末南部、花東防大雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天表示，菲律賓一帶的熱帶系統最快明天增強為熱帶低壓，不排除週末增強為颱風丹娜絲，且可能登陸台灣，預估5、6日距台最近，全台有雨，南部、花東注意局部大雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前位於菲律賓一帶的熱帶系統，最快明天就有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除週末有機會增強為颱風，若成颱為今年第4號颱風丹娜絲（Danas）；雖然結構已經逐漸組織起來，不過目前環境不太適合它發展，因此增強的情況仍待觀察。

張承傳說，預估這個熱帶系統今明兩天會持續偏西移動，5日北轉，北轉後預報的路徑分歧，從台灣東、西方海面通過，或是直接登陸台灣都有可能，仍需要再觀察；預估7日會移動到台灣北部海面，8日逐漸遠離。

此外，張承傳表示，明天太平洋高壓減弱，水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

張承傳指出，預估熱帶低壓或颱風5、6日距離台灣最近，降雨範圍廣，南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，7日熱帶系統移到北部海面，西半部為迎風面、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；8日至10日隨著熱帶系統北移，台灣附近轉偏南風，南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

透過 Google News 追蹤中央社

氣溫方面，張承傳說，明天西半部、金門仍要留意攝氏36度以上高溫，5日起隨著降雨增加，各地氣溫略降，高溫約33至35度。

根據氣象署網站，今天最高溫為桃園市蘆竹區39.2度，其次為新北市三峽區38.8度、金門縣金城鎮38.1度。（編輯：吳素柔）1140703