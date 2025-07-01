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2日北市新北橙色高溫燈號 2熱低壓發展有機會成颱

2025/7/1 18:00（7/1 18:21 更新）
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氣象署指出，有2個熱帶系統發展中，有機會在週末成颱。（圖截取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw/V8/C/）
氣象署指出，有2個熱帶系統發展中，有機會在週末成颱。（圖截取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw/V8/C/）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署預測，明天白天北部高溫達攝氏37度的範圍擴大，13縣市亮高溫燈號；有2個熱帶系統發展中，最快明天可能增強為熱帶性低氣壓且有機會在週末成颱，其中在菲律賓東方海面的系統不排除會接近台灣。

中央氣象署今天下午發布高溫

高溫燈號小百科

氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。

  • 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上
  • 橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上
  • 黃燈：氣溫達36度以上
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資訊，各地天氣晴朗炎熱，明天台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，4日之前太平洋高壓偏強，各地高溫炎熱，北部37度高溫的範圍廣，其他地區也有36度左右高溫；因為偏東至東南風，東半部、恆春半島偶有零星短暫陣雨，嘉義以南、各山區要留意午後雷陣雨。

張承傳表示，5日太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大為新竹以南地區；6至8日轉偏西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，大台北、宜花地區及各山區午後有局部短暫雷陣雨；週末之後各地高溫略降1度左右，仍然偏熱。

張承傳提到，目前有2個熱帶系統發展，最快明天或3日皆有機會變成熱帶性低氣壓、週末增強為颱風，但目前仍有不確定性，需持續觀察。

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張承傳指出，一個是位於菲律賓東方海面，預估未來先往東北方向移動。歐洲模式模擬有機會接近台灣，美國則是持續往東北移動，而AI則模式則預測未增強為颱風就直接穿過菲律賓、往南海移動。

張承傳說，另一個較遠的熱帶系統在關島一帶，也有機會發展成颱風，預估會往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。（編輯：陳清芳）1140701

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