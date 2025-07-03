各地晴朗炎熱須防曬 輕度颱風木恩生成對台無直接影響
2025/7/3 08:09（7/3 08:27 更新）
（中央社台北3日電）中央氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲高溫炎熱的天氣，中午前後紫外線偏強，外出活動須做好防曬；日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於凌晨2時發展為輕颱木恩，對台灣無直接影響。
氣象署指出，各地高溫普遍可達攝氏32至36度，中南部、東北部近山區平地及金門有機會出現局部36度以上的高溫，北部有機會出現較大範圍36度以上，甚至局部37度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出活動請務必做好防曬措施，並多補充水分。
降雨方面，氣象署表示，北部地區、東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，民眾請留意天氣變化。
氣象署表示，離島天氣，澎湖為晴時多雲27至33度，金門為晴時多雲28至35度，馬祖為多雲時晴28至31度；風力偏強，桃園、新竹及屏東沿海地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。
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此外，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今凌晨2時發展為編號第3號輕度颱風木恩（國際命名ＭＵＮ），中心距離台北東方2440公里海面上，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：3日環境風場為偏東風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：李亨山）1140703
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