補助112年3月國民年金保費50% 逾276萬人可受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北2日電）衛福部今天公布，即日起增加補助民國112年3月份疫後國民年金保險費，為國保被保險人自付保險費50%，預估有276餘萬人受惠，民眾今年10月31日前完成繳納才能確保補助資格。

衛生福利部業經行政院核定同意並於114年7月2日修正發布「衛生福利部因應疫後補助國民年金保險費辦法」第3及第4條條文，增加補助112年3月份國保被保險人自付保險費50%，落實疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例規定，擴大照顧弱勢民眾。

衛生福利部社會保險司今天透過新聞稿說明，這次修正辦法增加補助112年3月份保險費，在未計入已法定全額保費補助低收入戶及重度以上身心障礙被保險人14.7萬人為前提之下，預估有276餘萬國保被保險人受惠，加強照顧無固定工作收入的國保被保險人。

透過 Google News 追蹤中央社

社保司表示，這次補助有利於民眾累積國保年資、提高未來可以領取的國保老年年金金額。勞保局針對已按被保險人原應負擔金額繳納112年3月份國保費致有溢繳者，114年7月下旬優先沖抵尚未繳納保險費或利息，已無欠費者勞保局將辦理退費。

至於尚未繳納者，可自114年8月1日起向勞保局申請補發保費減免50%繳款單。社保司提醒，這次補助112年3月份至112年12月份疫後期間保險費，民眾應儘速於114年10月31日前完成繳納，確保補助資格，一般身分被保險人最多可享有10個月合計新台幣5930元保費補助。（編輯：李亨山）1140702