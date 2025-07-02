加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新台幣盤中再觸28元 收29.019元寫逾3年新高
首頁 / 生活

北市炎夏逾20活動登場 滑水道泡水池打西瓜消暑

2025/7/2 16:54（7/2 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
暑假到來，台北市立兒童新樂園5日起將推出「樂Fun水樂園」，大型氣墊水樂園沁涼登場，設置最高4公尺的滑水道、直徑超過16公尺的戲水池，每天計有5場次，讓親子限時暢玩。（台北市政府提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年7月2日
暑假到來，台北市立兒童新樂園5日起將推出「樂Fun水樂園」，大型氣墊水樂園沁涼登場，設置最高4公尺的滑水道、直徑超過16公尺的戲水池，每天計有5場次，讓親子限時暢玩。（台北市政府提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）炎炎盛夏，台北市觀傳局彙整逾20場展覽活動陸續開跑，想消暑，可首選台北自來水園區的親水節滑水道、兒童新樂園的大水池泡水消暑，也可參加北投溫泉博物館納涼祭打西瓜過癮。

暑假已展開，台北市觀傳局特地彙整逾20場動靜態、室內戶外活動資訊，提供遊客、親子吹冷氣賞藝文、學科學，針對炎夏高溫，戲水活動也沁涼登場。

觀傳局說，台北自來水園區的「2025台北親水節」6月28日已開跑。台北自來水事業處說，現場不僅有園遊會、美食胖卡餐車等，並在園區博物館前與噴泉庭園區，設置冰淇淋、螃蟹造型的6.5公尺高充氣式滑水道，可盡情玩到7月13日。

觀傳局說，玩水消暑還有一場，台北市立兒童新樂園從7月5日起推出「樂Fun水樂園」活動，現場會有大型氣墊水樂園沁涼登場，設置最高4公尺的滑水道、直徑超過16公尺的戲水池，每天計有5場次，讓親子限時暢玩。

此外，觀傳局說，北投溫泉博物館今年延續當地傳統，從7月18日到8月3日舉辦「2025北投納涼祭」，結合在地特色舉辦打西瓜、納涼生態走讀等活動。

入夜是盛夏氣溫降低時，觀傳局說，甚受歡迎的「大稻埕夏日節」，8月6日到30日，將在大稻埕碼頭舉辦，計有4場主題煙火秀、5場音樂展演登場。

google news透過 Google News追蹤中央社

想在室內優雅吹冷氣納涼者，觀傳局推薦「新芳春茶行」即日起至7月13日止，所舉辦的花藝大師川崎景太「Two dimensional Art of Flowers 花之二次元藝術展」。

也可把握國立故宮博物院與美國紐約大都會藝術博物館合作策展的「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」，可飽覽生動的法國繪畫與素描。（編輯：李錫璋）1140702

#台北市
#暑假
#觀傳局
#北投
#自來水事業處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：