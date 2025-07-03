114年體育推手獎受理推薦 盼更多企業贊助

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（中央社記者黎建忠台北3日電）體育署辦理114年體育推手獎，今天起到8月31日受理推薦，盼能有更多企業加入；另因應運動部9月9日掛牌成立，預計年底舉行的頒獎典禮，將更名為「運動推手獎」。

體育署為鼓勵民間贊助體育運動，並獎勵長期奉獻與熱心推動體育運動的法人、團體及自然人，從98年起辦理體育推手獎表揚活動，以增進全民參與體育運動風氣。

根據體育署資料統計，98年舉辦的首屆體育推手獎，當年企業贊助運動的總金額約新台幣8億元，到113年已經突破1年59億元，累積總贊助金額也超過400億元。

體育署副署長房瑞文表示，國家體育運動發展，除了政府單位的資源挹注外，更需要民間企業的幫助。體育推手獎除了收件數每年都增加外，贊助金額也越來越多，都可以看出台灣體育的蓬勃發展。

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房瑞文也透露，由於每年體育推手獎的表揚活動多半在年底，而今年預計9月9日運動部掛牌，屆時也將更名為「運動推手獎」。

體育推手獎獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」3類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅3個等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準；「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻，做為表揚條件。（編輯：吳素柔）1140703