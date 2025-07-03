4100億特別條例朝野無共識 立院最快7/4表決大戰

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（中央社記者郭建伸台北3日電）朝野黨團今天協商4100億元特別條例，藍白主張超徵稅應還財於民、普發現金，並抨擊撥補台電是灌水偷渡，但民進黨團主張維持政院版。由於朝野無共識，立法院長韓國瑜裁示交院會處理。

此外，由於明天院會議程尚未敲定，外界關注4100億元特別條例是否明天闖關。民眾黨團今天午後就派員頂著艷陽在議場大門排隊，民眾黨立委黃珊珊透過臉書表示，在議場門口輪班堅守，是為了明天能夠順利送出一項重要提案。但重要提案是否為4100億元特別條例，黃珊珊未明說。

韓國瑜今天下午針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案召集朝野協商。特別條例匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電、強化國土防衛韌性等。

朝野爭執重點在於藍白版本主張納入普發現金，但不贊成納入強化國土安全韌性措施及挹注台電預算，但民進黨團主張依照原先政院版規劃。

經濟部長郭智輝發言表示，普發現金雖有短暫效益，但不是解決問題最好方法，反而可能分散政府支持力度，現階段應該集中國家資源，全力支持最需要的產業與民眾，建議普發現金不應納入；強化國土安全韌性部分，近年國際情勢趨於嚴峻，國土安全韌性有急迫必要性，建議納入；台電於111年至113年已吸收成本6000億元，諸多業者表達不希望調漲電價，若撥補台電將可改善台電財務，建請立法院支持。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，若刪去國土安全、台電撥補項目，只為了符合在野黨主張普發現金，將稀釋國土、民生社會安全的預算，況且普發現金只有短期效用，沒有學理支撐。她說，執政黨希望特別條例中的國土、經濟、社會安全缺一不可，呼籲在野黨支持政院版本。

國民黨團總召傅崐萁表示，美國總統川普於7月9日才會正式宣布各國稅率，根據美國與越南的協議可說是慘不忍睹，行政院目前編列的4100億元特別條例是否足以承受令人疑惑，畢竟政院版用於經濟部分只有930億元；另一方面，在野黨也支持國防安全，但4100億元特別預算若審完，是否還有其他國防特別預算，執政黨應說清楚，若還有其他「大禮包」送進立院，應該要與現在國土安全韌性部分一併處理。

民眾黨團副總召張啓楷表示，高關稅衝擊企業，許多民眾也認同普發現金，民進黨執政時也發三倍券、五倍券還有現金，怎麼現在就稱發現金只有短期效益；這次特別條例是因應關稅衝擊，政院卻把立法院刪除的撥補台電1000億元預算灌進去，根本是灌水大挪移，台電應調整錯誤的能源政策。

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民進黨團總召柯建銘表示，在野黨提出版本違法違憲，就是為了反罷免買票，朝野討論交集極少，吵到明天還是一樣的題目，建議就直接逐條討論處理。

朝野歷經逾1小時討論仍無法達成共識，韓國瑜裁示，由於提案沒有共識，將提報院會依照議事規則處理。（編輯：林興盟）1140703