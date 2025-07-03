麥當勞擴大徵才千名 儲備幹部調薪逾8%

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）因應積極展店計畫與勞動市場需求，台灣麥當勞今天宣布，全台招募1000名正職員工，儲備幹部訓練期薪資3萬8400元（含津貼），漲幅逾8%，正式儲備幹部4萬2900元起薪。

台灣麥當勞大舉招募正職人力，業者今天發布新聞稿表示，新徵餐廳儲備幹部300名職缺，同時也向中高齡及二度就業族群招手，邀請加入正職服務員行列，開出700名職缺，起薪新台幣3.2萬元並享有年終獎金。

麥當勞同時與求職平台合作，7月5日將在北市捷運南京復興站六號出口，舉辦「儲備幹部快速面試專場」，現場提供即時面談機會。

針對管理職部分，麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，除了完善的訓練與晉升制度，今年3月1日起餐廳管理職全面調薪，其中儲備幹部訓練期薪水從新台幣3萬5400元增加至3萬8400元（含津貼），漲幅超過8%。

陳志豪指出，通過訓練期後成為正式儲備幹部，起薪由4萬2400元調升至4萬2900元，而副理與經理起薪也同步調升，分別為4萬9200元、5萬9700元。

麥當勞表示，自2016年起即比照外商福利，提供7天家庭日，正職員工自入職第一年起即享有10天特休與7天家庭日假期，全年共可休假123天；今年起因政府宣布恢復4天國定假日，員工再增加4天假，全年可休127天，而任職滿10年還可享有連續8週的給薪特休。

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另外，旗下有多個品牌的饗賓集團表示，因應展店計畫，在新門市開幕前，皆會自行舉辦徵才活動，今年平均每月舉辦4至5場徵才活動，並會參與就業服務處的大型活動，以旭集為例，今年展店2間（台北、台南），下半年還有其他新品牌計畫。

加薪部分，饗賓集團表示，集團每半年皆有一次晉升考核。（編輯：林恕暉）1140703