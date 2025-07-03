王大陸涉違個資法遭起訴 出庭否認犯罪

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）藝人王大陸涉違個資法遭起訴，他今天在庭上否認犯罪，稱以為遭陳男詐騙，請游男找人時，未告知陳男姓名，另也請游男幫忙找和其女友有糾紛的潘男，但未叫游男以違法方式找人。

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病例證明，藉此免服兵役。根據起訴書，王大陸涉花新台幣360萬元找陳男安排躲兵役，但陳男1月因他案遭逮、失聯。

王大陸以為遭陳男詐騙，尋求游姓友人協助，游男與時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉姓男子交好，2月間游男聯絡劉男，劉男查詢陳男個資、在監情形，分別傳給游男、王大陸。王大陸將陳男個資傳給朋友，並稱「我先提告，不還錢找他全家」。

另外，王大陸女友闕姓女子當直播主時，遭潘姓男子詐騙，根據起訴書，雙方於民國109年以244萬餘元和解。但闕女仍稱遭潘男詐騙400萬餘元，王大陸、闕女與游男於去年11月間在微信成立群組「失去的！一定要拿回來！」，要向潘男討債。

游男找四海幫海英堂主陳姓男子，再透過陳男找到他人協助，向不詳地政士買來潘男個資與其親友地址、電話等個資後，傳到群組，潘男姊姊因此接到討債電話。

台灣新北地方法院今天下午召開準備程序庭，王大陸在庭上均否認犯行。對於陳男部分，王大陸稱，當時只知道對方叫「黑哥」，不知道本名，他認為被對方騙了300多萬元，才請朋友幫忙找人，後來發現陳男進去關了，就跟朋友說不用找了，從頭到尾都沒有提過陳男姓名。

針對闕女部分，王大陸稱，創群組是為了方便游男與闕女聯絡，讓游男幫忙找潘男，把被騙的錢要回來，沒有要游男違法去查潘男及其家人個資，潘男家人相關個資和照片，都是游男發到群組，並主要向闕女回報。

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王大陸的律師稱，王大陸對朋友說「黑哥」進去關，無法勾稽「黑哥」就是陳男，也沒有侵害到陳男的權益，無意圖違反個資法；在潘男的部分，王大陸只是被動接收資料，沒有和其他人聯絡犯意。

王大陸步出新北地院時，面對媒體詢問「是要把所有責任推給游男嗎？」、「有什麼話要說」等，他均未回應，在律師陪同下快步離去。（編輯：張銘坤）1140703