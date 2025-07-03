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越美領袖談關稅 越南：正具體化兩國共識

2025/7/3 20:06（7/3 20:16 更新）
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越美兩國領袖2日通話就貿易議題達成共識，越南外交部發言人范秋姮（圖）3日指出，越美談判團隊正在將兩國領袖的討論內容具體化。中央社記者陳家倫河內攝 114年7月3日
越美兩國領袖2日通話就貿易議題達成共識，越南外交部發言人范秋姮（圖）3日指出，越美談判團隊正在將兩國領袖的討論內容具體化。中央社記者陳家倫河內攝 114年7月3日
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（中央社記者陳家倫河內3日專電）越共總書記蘇林2日與美國總統川普通話，雙方就貿易議題達成共識。越南外交部發言人范秋姮今天表示，越美談判團隊正在協調、溝通，以將兩國領袖的討論內容具體化。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）被問及對等關稅議題時說，蘇林（To Lam）已於2日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通話，雙方就雙邊關係交換意見，其中包括對等關稅議題。

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她指出，蘇林在通話中高度評價川普對越南的關注。范秋姮表示，目前越南與美國的談判團隊正在協調、溝通，以將兩國領袖的討論內容具體化。

川普今年4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，原本對越南商品課徵46%的對等關稅。不過川普2日發文指出，已和越南達成一項貿易協定，越南輸美商品將被徵收20%關稅，轉運貨物將課徵40%關稅。（編輯：韋樞）1140703

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