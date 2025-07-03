投資台灣3大方案2.0 經部：溯及7/1生效開放業者申請

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（中央社記者劉千綾台北3日電）行政院會今天通過「投資台灣3大方案2.0」，擴大適用全球海外台商和外人投資企業，經濟部表示，外商須在台灣設立子公司，且符合相關規定才能適用。近期已有業者關切申請時程，經濟部指出，方案溯及7月1日生效，有意願者已可以來申請。

行政院會今天通過「投資台灣3大方案2.0」，將方案延長至民國116年，新增貸款額度新台幣7200億元，期盼至116年時能吸引企業投資1.2兆元，創造8萬個就業機會。

在適用申請產業方面，根據經濟部方案，除既有5加2產業創新領域外，也聚焦5大信賴產業、服務業、大健康產業及6大核心戰略產業，新階段也將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，提升整體產業競爭力。

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3大方案擴大適用全球海外台商和外人投資企業，針對外商申請的資格條件，經濟部說明，申請人須為外國公司依「公司法」合法在台設立的子公司。由於近期已有許多業者關切申請時程，經濟部表示，溯及7月1日生效，有意願者已可以來申請。

企業關注的委辦手續費加碼，則由國發基金及中小企業發展基金支應。針對大企業採取階梯式補助，新台幣20億元以內0.7%、20億元至100億元0.5%及逾100億元0.3%；中小企業支付銀行委辦手續費部分均調整為1%。（編輯：潘羿菁）1140703