投資台灣方案享移工優惠 勞動部估增2800名名額

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）行政院會今天通過投資台灣3大方案2.0，其中歡迎台商回台投資行動方案提供移工優惠，新設廠聘僱的本國勞工薪資達標可增加移工比率，勞動部預估，會新增2800名移工名額。

行政院會今天通過投資台灣3大方案2.0，實施期間延長至2027年，產業新增聚焦5大信賴產業、大健康產業、服務業，另新增貸款額度新台幣7200億元，也提供移工優惠。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪指出，投資台灣3大方案實施後吸引不錯投資成效，因此今天政院通過2.0方案，也提出新的促進投資優惠措施，希望能創造優質國人就業機會以及給予移工優惠。

蘇裕國說明，投資台灣3大方案預估能創造8萬就業機會，而在歡迎台商回台投資行動方案中，若新設廠聘僱的本國籍員工薪資如達新台幣3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%；若聘僱本國籍員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%，其餘申請及行政規則維持。

蘇裕國舉例，若是3k五級D級10%電子業者，可用現行extra制20%，依現制可用30%，若新投資案新僱用本國員工的薪資達3萬6300元，Extra制可再加10%，就可提高至40%。

蘇裕國表示，這次方案設定的薪資標準是以製造業操作人員113年經常性平均薪資113年3萬4738元來設定稍高標準，且原本方案為3萬300元，所以這次提升至3.63萬及3.82萬，後續也會定期查核是否符合標準，歷年有查到兩家違規，違規事由為超額進用外國人。

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根據數據顯示，114年有355家廠商申請通過使用投資台灣3大方案，勞動部也協助88家企業補實本國籍勞工4900人，另有13家申請移工優惠措施，核准5600移工名額、實際引進1700名移工，其中有2家廠商用到滿額。

蘇裕國也說，投資台灣3大方案2.0通過後預計會再新增2800名移工名額，而除了投資台灣3大方案的廠商，目前也正在研議讓方案外其他廠商也可以有本勞加薪、提高移工比率的措施，目前正在政策討論中。（編輯：張銘坤）1140703