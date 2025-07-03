加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元
首頁 / 國際

美核動力航艦喬治華盛頓號訪馬尼拉 展現印太區域承諾

2025/7/3 19:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）美國與馬尼拉加強防禦合作，以對抗中國在南海的廣泛主權聲索之際，美國核動力航空母艦「喬治華盛頓號」今天抵達菲律賓首都馬尼拉，進行港口訪問。

法新社報導，尼米茲級（Nimitz-class）的「喬治華盛頓號」（USS George Washington）訪問馬尼拉同日，中國首艘國產航空母艦「山東艦」駛入香港。

喬治華盛頓號發言人海軍少校藍福特（Mark Langford）在發給法新社的電子郵件中表示：「美國海軍及我們的盟友與夥伴都致力打造自由開放的印太區域。」

他表示：「這些行動展現我們對區域穩定的承諾。無論時局如何，我們都堅定維護這項承諾。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

藍福特還稱，菲律賓是美國「長期且重要的盟友」。

自菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，馬尼拉與華府持續深化合作關係，並開始反擊北京在南海的主權聲索。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140703

#小馬可仕
#山東艦
#香港
#菲律賓
#美國
#喬治
喬治
共軍甫完成訓練 美核動力航艦喬治華盛頓號南海巡邏中國原料、墨西哥生產、美國洗錢 芬太尼跨國產業鏈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：