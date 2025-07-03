爭取武器展示惹議 蘇清泉與萬巒鄉公所否認施壓

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東萬巒鄉公所規劃12月舉辦萬巒節，擬展示多款軍備惹議，公所今天指出，僅是初步構想，尚未定案；立委蘇清泉則表示，善意協助鄉公所協調軍方，卻遭扭曲，並沒有施壓情事。

媒體報導萬巒鄉公所規劃12月舉辦萬巒節活動，傳出鄉公所希望軍方出動M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、OH-58D戰搜直升機等裝備支援，引發各界議論。

國民黨籍立委蘇清泉辦公室今天發布新聞稿指出，因陸軍333旅位於萬巒鄉，軍方向與地方友好，鄉公所願主動協助宣傳全民國防，透過辦公室向軍方協調，商請國軍武器裝備在現場做靜態陳展，未料在協調會前就遭惡意指控施壓軍方。

蘇清泉表示，辦公室助理所提出的書面請求，還未經過與軍方協調，是否派出武器裝備，當然要以軍方戰訓任務優先考量，本於善意協助鄉公所協調軍方，卻遭放話扭曲，根本沒有施壓情事，不僅與事實不符，也完全抹煞地方鄉親支持國軍的美意。

萬巒鄉長林國順告訴中央社記者，都只是初步構想，透過立委蘇清泉辦公室協調，連1次整備會議都沒開，可以說是「連八字都沒有一撇」。

林國順說，萬巒節辦理國防教育相關活動主要是配合中央推動全民國防與韌性台灣政策精神，國防不應只是軍方責任，更應透過教育與社會參與，讓全民都能認識國軍、理解國安，強化面對未來風險的心理與社會韌性。

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至於萬巒節武器裝備展示計畫是否因此改變？林國順表示，靜觀其變。

萬巒鄉公所新聞稿表示，目前關於國防教育活動規劃「僅止於內部構想與前期討論階段」，尚未定案，更無針對任何單位提出強制性要求或行政命令，媒體所提強迫軍方配合、壓迫立委協助等指控，皆屬過度臆測與不實推論，與行政作業及溝通程序並不相符。（編輯：黃世雅）1140703