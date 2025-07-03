國道隧道內影像偵測導入AI辨識 115年擴及國5

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）為及早偵知隧道內發生事件，交通部高速公路局建置影像式事件偵測系統（IID），並導入AI影像辨識，偵測準確度達98%。高公局今天說，明年將擴及國5雪山隧道與國3蘭潭、中寮隧道等處。

國道隧道為封閉行車空間，一旦發生交通事件，救援難度較一般路段高，為及早偵知交通事件，縮短處理時間，高公局在長度500公尺以上隧道內，建置影像式事件偵測系統（IID）。

高公局代理局長彭煥儒今天出席道安記者會時表示，舊有影像式事件偵測系統（IID）採類比攝影機，對光線環境較敏感，準確度較差；近年來將CCTV提升為數位化攝影機，並導入AI影像辨識、物件追蹤技術及深度學習，掌握隧道內發生的事件，偵測準確度達98%。

彭煥儒表示，自110年起陸續在國6、國3、國4隧道導入AI影像辨識，預計明年4月在國5南港、石碇、烏塗、彭山和雪山隧道，及明年12月在國3蘭潭、中寮隧道都將AI化，將有24處隧道完成建置。

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彭煥儒指出，雪山隧道內有400多台攝影機，採輪播畫面，過去操作人員可能要5至8分鐘才能發現狀況，現在導入AI辨識系統，一旦系統偵知狀況，就會立即鎖定畫面並提醒，以利人員快速啟動後續應變作業。

彭煥儒表示，IID可辨識隧道內行人、機車、車輛停等、能見度（煙霧）、散落物等狀況，以昨天發生在國3北上埔頂1號隧道內事故為例，發生後1分鐘系統即提醒，並迅速在20分鐘內排除狀況。（編輯：黃名璽）1140703