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棒球12強奪冠紀念幣超夯 預購突破6萬枚中籤名單出爐

2025/7/3 18:23（7/3 19:27 更新）
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世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣正面以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利；背面以棒球運動為主題，展現球員在場上拚搏精神。`（中央社檔案照片）
世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣正面以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利；背面以棒球運動為主題，展現球員在場上拚搏精神。`（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，民眾熱烈搶購央行推出的紀念幣，盼紀念感動時刻。中央銀行今天表示，限量3萬6000枚的紀念銀幣，預購登記數量突破6萬枚，反應熱烈，今晚中籤名單出爐，請民眾記得於期限內繳款。

為了慶祝國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行委請台灣銀行公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，限量3萬6000枚，全數採預購登記，每枚售價新台幣1600元。

央行今天發布新聞稿指出，棒球12強奪冠紀念幣預購已結束，登記總數為6萬772枚，超過3萬6000枚的預購上限，今天經台灣銀行電腦抽籤後，中籤名單公告於台銀的「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣網路申購系統」。

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央行提醒，中籤者的繳款期限，即日起至7月11日下午3時30分止，逾期未繳款者，視同放棄。

有關中籤情形及繳款資訊，網路預購者可於申購系統網站查詢並繳費；臨櫃預購者可於台灣銀行營業時間內，致電預購時選定取貨的分行，由分行行員協助查詢及後續繳費事宜。（編輯：潘羿菁）1140703

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#台銀
#世界12強棒球賽
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