泰山投資遭判無效 街口金科發7點聲明並已提上訴

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（中央社記者吳家豪台北3日電）泰山新經營團隊認為投資街口電子支付母公司街口金融科技決議無效，要求街口金科返還投資款36億元，今年5月一審判准，但近期執行扣押卻發現街口多個帳戶近乎歸零。街口金科今天發出7點聲明，指已依程序上訴二審，並駁斥媒體報導未經查證混淆視聽。

街口電支今天澄清，泰山案件相對人為街口金科，而非街口支付App的營運主體街口電子支付，街口電子支付營運一切正常，其營運資金與泰山款項無涉，且財務狀況穩健，不會影響任何用戶權益。

街口金科發布7點聲明澄清，並已提上訴，將全力配合法院程序。

泰山前經營團隊於2023年5月5日召開董事會，決議以新台幣36億元取得街口金融科技40.39%股權，但泰山新經營團隊主張此董事會決議因違法而無效，泰山前代表人詹景超與街口金融科技等簽訂協議對泰山不生效力。

泰山於2023年8月30日對街口金融科技提起返還投資款訴訟，請求街口金融科技返還泰山約35.958億元，今年5月台北地方法院一審判決泰山勝訴，街口金融科技需全額返還本金及5%年息。

不過，根據媒體報導，泰山新經營團隊日前啟動強制執行程序時，銀行卻回覆街口金科名下5個帳戶存款金額近乎歸零，外界質疑街口資金恐出現缺口。

對此，街口金科發布7點聲明，回應外界指控。

第一，與泰山訴訟尚在二審程序，未有定讞，法院尚未做出最終判決，媒體卻未經查證即報導，已嚴重誤導社會大眾。

第二，媒體使用誇大標題與戲劇化內容，嚴重混淆視聽，不僅造成社會不安，也對街口品牌聲譽造成重大傷害。

第三，街口金科尊重司法程序，已依程序上訴二審，盼法院依法還公道。

第四，有關泰山與街口金科簽約日資訊揭露問題，雙方於2023年5月6日簽訂合約，並由泰山至證交所開記者會公開說明。但法院一審指出訊息直到5月8日才公開於公開資訊觀測站，與事實不符。

第五，關於股東持股登記的爭議，在街口金科股東名冊中，泰山早已為股東，登記延遲係由泰山處理，並非如某些媒體報導所稱「一張股票都沒拿到」。

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第六，法院一審理由罔顧實務常識，指街口金科未要求提供董事會會議記錄與股東會議資料，認定未善盡查證義務即判案無效。此等流程在被投資或併購實務中並非常態，也非必要條件。

第七，關於泰山董事會合法性爭議，街口金科指出，在簽約當時，泰山董事長與法律顧問、會計師事務所代表等均在場，並同步於證交所公開記者會說明。若當時質疑董事會決議程序，理應即刻提出，卻於事隔至今才稱董事會違法而導致合約無效，此種邏輯若成立，幾乎任何簽約都可能後設置障礙，令人難以接受。（編輯：張均懋）1140703