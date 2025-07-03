向美國採購飛彈 澳洲：致力維持軍事支出承諾

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（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯先前拒絕美國要求提升國防預算至占國內生產毛額（GDP）的3.5%後，雪梨今天證實將斥資20億澳元向美國購買極音速飛彈，致力維持該國軍事支出承諾。

路透社報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）今天證實，將採購美國軍事承包商雷神公司（Raytheon Technologies）研發的AIM-120C-8和AIM-120D-3空對空飛彈。他補充說，新採購的飛彈將用於澳洲F/A-18和F-35戰機，並供一支專注打擊500公里外空中目標的陸軍旅使用。

艾班尼斯（Anthony Albanese）之前拒絕美國提出將長期國防預算提升至占GDP 3.5%的要求；澳洲國防預算占GDP比重到2033年預計達到2.3%。

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澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）1日在華府會見美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）時表示，澳洲採取「量力而為」方針，而且雪梨已承諾在和平時期盡可能提高國防支出。

黃英賢今天受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時指出：「我知道未來需要更多軍事能力，我想大家都了解這一點，我們也會為澳洲所需的（軍事）能力提供資金。」（實習編譯：張家語/核稿：洪啓原）1140703