加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 生活
M痘
新聞專題
M痘1/300
首頁 / 生活

M痘增4例本土創114年單週新高 均為30多歲男

2025/7/1 16:45（7/1 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部疾管署1日表示，國內6月24日至30日新增4例M痘（Mpox）本土病例，創今年單週新高，均為本國籍30多歲男性，經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。中央社記者曾以寧攝 114年7月1日
衛福部疾管署1日表示，國內6月24日至30日新增4例M痘（Mpox）本土病例，創今年單週新高，均為本國籍30多歲男性，經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。中央社記者曾以寧攝 114年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北1日電）衛福部疾管署今天表示，國內6月24日至30日新增4例M痘（Mpox）本土病例，創今年單週新高，均為30多歲男；提醒每年暑期為國內M痘流行高峰，高風險者應盡速打疫苗。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞說明，M痘新增4例創今年單週新高，個案居住縣市台北2例、新北1例及台南1例，均為本國籍男性，發病日介於6月17日至23日；經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，難追溯感染源頭，將透過個案自主健康管理，降低再傳播風險。

新增個案中有3例未曾接種過M痘疫苗。羅一鈞提醒，暑期為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者應儘速完成，以達完整保護力。統計至6月30日已有9萬9260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種6萬8193人，惟仍有約3萬1067人（占31%）僅接種第1劑疫苗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至6月30日累計437例本土及31例境外移入，其中包含今年共13例本土及3例境外移入，可見社區疫情傳播風險仍持續。另國內持續監測M痘病例的病毒型別，仍以clade IIb為流行型別，目前未有clade I型境外或本土病例。

疾管署提醒，全球M痘疫情持續，今年6月單月新增約7800餘例病例為近2年高點，自今年初截至6月27日已累計約2萬9400餘例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲國家包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。今年3例境外移入M痘病例均來自亞洲，包括中國、香港及泰國各1例。（編輯：謝雅竹）1140701

羅一鈞
百日咳6月增17例 今年已35例創10年同期新高新生兒腸病毒今年第5死北部嬰出生6天亡 疾管署要產後護理之家自我查檢
M痘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
世衛組織：M痘疫情仍為國際公衛緊急事件
37
更多編輯台推薦新聞：