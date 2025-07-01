M痘增4例本土創114年單週新高 均為30多歲男

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（中央社記者曾以寧台北1日電）衛福部疾管署今天表示，國內6月24日至30日新增4例M痘（Mpox）本土病例，創今年單週新高，均為30多歲男；提醒每年暑期為國內M痘流行高峰，高風險者應盡速打疫苗。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞說明，M痘新增4例創今年單週新高，個案居住縣市台北2例、新北1例及台南1例，均為本國籍男性，發病日介於6月17日至23日；經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，難追溯感染源頭，將透過個案自主健康管理，降低再傳播風險。

新增個案中有3例未曾接種過M痘疫苗。羅一鈞提醒，暑期為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者應儘速完成，以達完整保護力。統計至6月30日已有9萬9260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種6萬8193人，惟仍有約3萬1067人（占31%）僅接種第1劑疫苗。

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疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至6月30日累計437例本土及31例境外移入，其中包含今年共13例本土及3例境外移入，可見社區疫情傳播風險仍持續。另國內持續監測M痘病例的病毒型別，仍以clade IIb為流行型別，目前未有clade I型境外或本土病例。

疾管署提醒，全球M痘疫情持續，今年6月單月新增約7800餘例病例為近2年高點，自今年初截至6月27日已累計約2萬9400餘例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲國家包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。今年3例境外移入M痘病例均來自亞洲，包括中國、香港及泰國各1例。（編輯：謝雅竹）1140701