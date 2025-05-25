獅子山M痘疫情擴散 病例數破3000、14人病歿
2025/5/25 11:15（5/25 11:41 更新）
（中央社獅子山首都自由市24日綜合外電報導）根據政府最新數據，今年年初以來，西非國家獅子山的M痘病例數已達到3011例，其中14人病故。
法新社報導，根據衛生部昨晚發布的最新數據，獅子山所有地區目前都已出現病例。
新數據顯示，自10天前、即5月13日上次通報以來，登記病例數增加近50%。自今年年初至5月13日，共登記2045起病例和11死。
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M痘和天花病毒相近，但引發的症狀較為輕微，像是發燒、發冷與身體疼痛等。重症患者的臉部、手部、胸部與生殖器有可能出現病灶。
M痘1970年在剛果民主共和國首次發現，最初主要局限於10多個非洲國家，直到2022年開始廣泛傳播。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140525
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