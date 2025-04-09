6類人可皮下接種M痘疫苗 疾管署提醒疫情仍在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北9日電）為提升風險族群M痘疫苗接種涵蓋率，衛生福利部疾病管制署今天表示，調整為6類對象可皮下接種M痘疫苗；疫情方面，近期國內仍有散發個案，英國也出現感染源不明新型本土個案。

疾管署發言人羅一鈞對媒體表示，皮內接種與皮下接種都同樣要接種2劑，2劑間隔須至少達4週以上，但劑量是皮下接種劑量的1/5，每劑僅0.1mL，皮下接種則要0.5mL。

羅一鈞說明，先前在疫苗庫存有限的時候，以皮內接種為原則，讓疫苗能做最大利用，但皮內接種需要接受技術訓練，不是每個診間醫護人員都會。現在接種人數少，疫苗充足，為讓民眾方便在看診時順便打疫苗，因此開放疑似或曾通報梅毒、淋病、急性A、 B、C型病毒性肝炎者或HIV（人類免疫缺陷病毒）感染者可採皮下接種。

對於Mpox疫情資訊，羅一鈞說明，今年仍有零星個案，累計至昨天共新增4例，包含3例本土、1例境外，最近1例確診日為3月26日，4月份還沒有新確診個案。歷年累計確診456人（包含本土427、境外29），均為感染第2分支病毒，尚無檢驗到Ia或Ib等新型M痘個案。

國際疫情方面，羅一鈞提醒，世界衛生組織（WHO）於7日公布英國第11例Ib型個案，為20多歲男性，於3月10日出現M痘症狀，3月13日至14日就醫及採檢，檢測為Ib型確診，病患獨居，未就學或就業。近日無海外旅遊史，近期曾參加友人聚會，但未留宿，也未與已知患者及疫區人員接觸，感染源仍未確定。

羅一鈞指出，根據世界衛生組織資料，此案為英國首起Ib型M痘隱性傳播個案，迄未發現新感染者，另外，該國監測及因應能力佳，評估社區及國際傳播風險為低，但不排除可能出現同感染源相關的小型群聚。

透過 Google News 追蹤中央社

國內公費M痘疫苗狀況，羅一鈞指出，共計接種16萬929人次，其中至少接種1劑9萬5676人、已完成2劑6萬5253人。另外，自2024年12月1日起開放自費接種，已接種36人。目前M痘疫苗庫存1.8萬瓶，約可接種5萬劑，效期最長至2027年年底。

根據疾管署資料，M痘病毒可分為第1分支病毒和第2分支病毒，IIb為自2022年5月起全球疫情主要流行株，而Ib為2023年底於中非地區新興流行株。其中第1分支比第2分支病毒更容易傳播和嚴重，且第1分支下的「Ib病毒株」在密切接觸的家戶中具相當傳染性。（編輯：管中維）1140409